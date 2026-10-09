Ưu tiên rà soát, xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL - Bộ Tư pháp, tính đến ngày 7/10, một số nhiệm vụ đã được hoàn thành, bao gồm: Xây dựng các văn bản để triển khai những nhiệm vụ liên quan; tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại một số cơ quan Trung ương và địa phương; tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm và các hình thức phù hợp để trao đổi, lấy ý kiến chuyên sâu đối với kết quả tổng rà soát; xây dựng dự thảo Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát; tổ chức truyền thông, tuyên truyền...

Nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong tháng 10, 11/2026, đối với các cơ quan ở Trung ương là tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chuyên đề chính thức về kết quả tổng rà soát và đề xuất xử lý VBQPPL do cơ quan ở trung ương và địa phương thực hiện theo phân công tại Quyết định số 11, gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) cho ý kiến, thẩm định (trước ngày 10/10/2026) và hoàn thiện Báo cáo chuyên đề chính thức sau khi tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến thẩm định (trước ngày 8/11/2026). Hoàn thiện và gửi Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) tổng hợp sau khi đã cập nhật và chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến thẩm định: Trước ngày 3/11/2026 (số liệu cập nhật đến hết ngày 31/10/2026).

Đối với UBND các cấp, hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) và cập nhật kết quả trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL để phục vụ đánh giá và xây dựng Báo cáo chuyên đề chính thức về kết quả tổng rà soát và đề xuất xử lý VBQPPL do các Bộ, ngành thực hiện theo Quyết định số 11: Trước ngày 3/11/2026 (số liệu cập nhật đến hết ngày 31/10/2026).

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) tập trung cho ý kiến, thẩm định đối với dự thảo Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL (trước ngày 15/10/2026) và dự thảo Báo cáo chuyên đề chính thức về kết quả tổng rà soát và đề xuất xử lý VBQPPL do các cơ quan thực hiện (trước ngày 25/10/2026). Tổ chức các hoạt động để lấy ý kiến chuyên gia, các hiệp hội, ngành nghề, doanh nghiệp, hội thảo đối với kết quả tổng rà soát và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kết luận cuộc họp.

Sau khi lắng nghe các Bộ, cơ quan trao đổi, thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả bước đầu và cơ bản nhất trí với báo cáo, ý kiến của các đại biểu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả rà soát của một số Bộ, ngành, địa phương chưa phân tích sâu nguyên nhân, tác động thực tế và chưa đề xuất rõ phương án, lộ trình xử lý. Việc tham vấn người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, đối chiếu thực tiễn cũng chưa thật sự đầy đủ và kỹ càng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở kết quả rà soát đã có, các Bộ, ngành và địa phương tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành tác động lớn đến sự phát triển. Trong đó ưu tiên rà soát, xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh... để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ những quy định còn vướng, còn bất cập, tác động, nguyên nhân và phương án xử lý cụ thể. Đồng thời, phải đối chiếu với phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và với tình hình thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh báo cáo tại cuộc họp.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đối với những khoảng trống pháp lý, những vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật, cần khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo thẩm quyền. Vướng mắc trong tổ chức thực thi pháp luật cũng cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Cùng với đó là tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động trao đổi, lấy ý kiến chuyên sâu đối với kết quả tổng rà soát thuộc phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Ngoài ra, các vướng mắc có tính liên ngành phải được xử lý một cách đồng bộ. Rà soát pháp luật phải lấy vấn đề thực tiễn làm trung tâm, không bị giới hạn bởi ranh giới quản lý của từng Bộ, ngành. Việc kiến nghị sửa đổi và tổ chức thực hiện phải đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung, quy định pháp luật có tính chất hệ thống, liên ngành, liên lĩnh vực gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 12/10/2026.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan tổng hợp đầy đủ các nội dung quy định pháp luật có tính hệ thống, liên ngành còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan. Đồng thời, phân loại, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan tham mưu xử lý trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan.

Tiếp tục phát huy vai trò của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp tập trung cao độ và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn giải đáp cho các cơ quan, địa phương; cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, dự thảo báo cáo chuyên đề chính thức về kết quả tổng rà soát và đề xuất xử lý VBQPPL...

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình, lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ cho tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để rà soát và hướng dẫn kịp thời đối với những trường hợp có vướng mắc.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức các hoạt động tham vấn rộng rãi, lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các thành viên, hội viên về những bất cập trong quy định pháp luật. Những kiến nghị phải đặt trong bối cảnh tổng thể, đồng bộ và hướng đến mục tiêu phát triển chung.