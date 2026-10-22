Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Sáng 22.10, sau phiên họp toàn thể tại Hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tham gia thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ thống nhất với các dự án luật, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành VHTTDL.

Ưu tiên quỹ đất cho thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ VHTTDL đã tích cực tham gia góp ý trong quá trình xây dựng các dự án luật. Theo Bộ trưởng, việc tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới.

Phiên thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội)

Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Bên cạnh việc xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành, chính sách pháp luật về đất đai cần bảo đảm đồng bộ với các chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Về các nội dung cụ thể, Bộ trưởng đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Theo Bộ trưởng, chủ trương dành quỹ đất cho văn hóa đã được đề cập trong nhiều văn bản, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc. Hiện nay, nhiều nơi còn thiếu thiết chế, không gian văn hóa để bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Dẫn chứng lĩnh vực điện ảnh, Bộ trưởng cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim, nhưng hiện nay hệ thống rạp còn rất thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bộ trưởng cho biết, theo khảo sát của Bộ VHTTDL, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu. Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư, không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước. Do đó, cần nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp, tận dụng các cơ sở này để bổ sung vào hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Một nội dung khác được Bộ trưởng đề cập là bổ sung cơ chế ưu đãi cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật.

Bảo đảm đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa

Đối với hoạt động lấn biển quy định tại Điều 84 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung bảo đảm phù hợp với quy định liên quan tại Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, tại điểm b khoản 2, cần bổ sung yêu cầu không làm ảnh hưởng, xâm hại đến yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên bảo đàm đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa.

Theo Bộ trưởng, các khu vực ven sông, ven biển có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Vì vậy, trong quá trình phát triển kinh tế biển và triển khai hoạt động lấn biển, cần quan tâm bảo đảm yêu cầu bảo vệ di sản.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu ý kiến thảo luận tại Tổ

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định tại Điều 36 về yêu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nơi có khả năng tác động đến di tích, di sản thế giới phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tại Điều 113 về cải tạo nhà ở, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định đối với việc cải tạo, sửa chữa nhà ở là di tích; nhà ở thuộc danh mục kiểm kê di tích của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nhà ở có khả năng tác động đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích, di sản thế giới thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ trưởng cho rằng, cần có quy định dẫn chiếu để bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa. Qua theo dõi thực tế, những vi phạm liên quan đến các trường hợp này vẫn còn xảy ra.

Đề nghị làm rõ quy định về bất động sản du lịch, lưu trú

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, làm rõ quy định về các loại bất động sản, dự án bất động sản được đưa vào kinh doanh.

Cụ thể, khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật quy định dự án bất động sản là dự án đầu tư xây dựng công trình để kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được cơ quan nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Các loại dự án bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn; công trình có công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao.

Trong khi đó, Điều 4 dự thảo Luật quy định các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, trong đó có nhà có mục đích lưu trú theo quy định của Luật Nhà ở; công trình xây dựng có sẵn và công trình xây dựng hình thành trong tương lai bao gồm công trình có công năng phục vụ giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình có công năng phục vụ hỗn hợp.

Từ các quy định này, Bộ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ việc công trình xây dựng có sẵn có công năng phục vụ mục đích du lịch và lưu trú không thuộc loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; đồng thời đánh giá tính bao quát, đầy đủ của loại hình mới được bổ sung là nhà có mục đích lưu trú theo quy định của Luật Nhà ở.

Theo Bộ trưởng, việc rà soát, làm rõ các quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật có liên quan và tình hình triển khai các hoạt động giao dịch, kinh doanh trên thực tế.