Ưu tiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 83 đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 và năm 2027 của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, 47 đề xuất lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ; 30 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và 6 đề xuất thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tra cứu thông tin có liên quan đến nội dung đề xuất; tổ chức xin ý kiến các sở, ngành liên quan đối với các đề xuất thuộc từng lĩnh vực.

Theo kế hoạch, danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 và năm 2027 sẽ thực hiện 27 đề xuất. Trong đó, năm 2026 thực hiện 16 đề xuất, gồm 8 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ và 8 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Năm 2027 thực hiện 11 đề xuất, trong đó, 6 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ và 5 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo rà soát các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về: Tên, nội dung, thời gian thực hiện và tính khả thi, đầu ra của đề xuất; việc ưu tiên thực hiện các đề xuất; kinh phí tổ chức thực hiện…

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chị đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tập trung đánh giá tính cần thiết, khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng đề xuất; rà soát các đề tài, dự án đang triển khai để tránh trùng lặp, chồng chéo. Các sở, ngành ưu tiên những nhiệm vụ xuất phát từ yêu cầu thực tế, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với các nhiệm vụ dự kiến triển khai năm 2026, cần rà soát kỹ điều kiện thực hiện, bảo đảm sau khi được phê duyệt có thể triển khai ngay. Những nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện có thể xem xét chuyển sang năm 2027.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định mới của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, nguồn lực trước khi triển khai. Sau khi danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động cân đối kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.