Ưu tiên nguồn vốn làm đường sắt đô thị kết nối sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội. Ảnh minh họa - ĐBND

Theo đó, tại văn bản số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch thuộc thẩm quyền, bảo đảm khoa học, đồng bộ, liên thông, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô; bảo đảm quy hoạch kết nối đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên vùng; xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư.

Trong quá trình nghiên cứu cần tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các tuyến đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các phương thức vận tải khác, lưu ý nghiên cứu kinh nghiệm một số nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Xem xét, bố trí ga trung tâm của Thành phố là điểm kết nối trực tiếp tuyến vận tải quốc gia, các cửa ngõ quốc tế như (như Cảng hàng không), trung tâm đô thị lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận của hành khách (nhất là hành khách quốc tế, hành khách di chuyển xa), giảm bớt trung chuyển, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại….

Quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Nội Bài với trung tâm thành phố Hà Nội, trong đó quy hoạch các vị trí ga, đầu mối trung chuyển bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy định của Luật Đường sắt, mục tiêu và định hướng phát triển của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương có liên quan nghiên cứu phương án kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch của các địa phương, phát huy hiệu quả khai thác mạng lưới và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải giữa trung tâm Hà Nội với các Cảng hàng không quốc tế, đầu mối giao thông khác và các cực phát triển trong vùng.

Căn cứ nhu cầu vận tải, khả năng kết nối toàn mạng lưới, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, nghiên cứu, xác định danh mục các tuyến, công trình ưu tiên, tiến độ thực hiện các tuyến đường sắt đô thị thuộc trách nhiệm của địa phương, bảo đảm phù hợp với tiến độ phát triển, khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình giao thông có liên quan.

Tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp trước ngày 25/11/2026.

Cũng theo Thông báo Kết luận, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng trên cơ sở Báo cáo rà soát, đề xuất kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình của các địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Bắc Ninh và các Bộ, ngành địa phương liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Thủ đô Hà Nội, trung tâm hành chính các địa phương liên quan (lưu ý tuyến đường sắt đô thị Hà Nội kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội vào Cảng hàng không quốc tế Gia Bình).

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án kết nối tổng thể, danh mục công trình ưu tiên, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương; bảo đảm quy hoạch kết nối đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên vùng; xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Bắc Ninh để triển khai thực hiện...