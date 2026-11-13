Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy tại vùng dân tộc thiểu số

Ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn

Nguồn vốn được phân bổ theo tiêu chí, định mức, tập trung vào địa bàn trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, cào bằng.

Trên cơ sở đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 được xây dựng theo hướng kế thừa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 163, đồng thời bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, công tác phòng, chống ma túy không chỉ bao gồm đấu tranh với tội phạm mà còn có các nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và các nhiệm vụ y tế, xã hội đặc thù. Vì vậy, Chương trình cần bao quát đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng. Việc tổ chức thực hiện sẽ tiếp tục được rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí; ưu tiên sử dụng chung hạ tầng, dữ liệu và cơ chế phối hợp, không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ.

Phân bổ vốn theo tiêu chí, định mức

Về nguồn lực, tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Đối với giai đoạn 2031 - 2035, mức kinh phí trong hồ sơ hiện là dự kiến định hướng cho các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả giai đoạn 2026 - 2030, cơ quan chức năng sẽ rà soát, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, định hướng phân bổ vốn tập trung ưu tiên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; khu vực biên giới, hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các địa phương khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách.

Đây là những địa bàn cần được quan tâm về nguồn lực để nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường các điều kiện triển khai công tác phòng, chống ma túy có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức cộng đồng, hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn, hỗ trợ cai nghiện, quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng.

Việc ưu tiên nguồn lực cũng góp phần gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư trong xây dựng địa bàn an toàn, không có ma túy.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc phân bổ vốn phải căn cứ tiêu chí, định mức, bảo đảm đúng đối tượng, đúng địa bàn, tránh cào bằng; đồng thời không giao vốn vượt quá định mức vốn đối ứng theo quy định.

Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu phòng, chống ma túy đến năm 2030, Chương trình tiếp tục kế thừa các nội dung đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 163. Giai đoạn 2031 - 2035 sẽ được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn trước, diễn biến tình hình ma túy và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm tính kế thừa, thực tiễn và khả thi.

Việc huy động, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm được kỳ vọng tạo điều kiện để các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm được triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị, việc xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 được đặt trong mối liên hệ với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Định hướng này đặt ra yêu cầu huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.