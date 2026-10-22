Ưu tiên nguồn lực phát triển y tế cơ sở

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Đồng Văn Lưu, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan; trên 220 đại biểu cử tri đại diện cho các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng qua và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả tích cực. GRDP tăng 11,24%, đứng thứ nhất trong 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 6 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; giá trị xuất khẩu đạt trên 30,38 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt trên 21.383 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%; 92/92 trạm y tế xã, phường có bác sĩ.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp, xem xét 204 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết; thông qua 156 nghị quyết, trong đó có 89 nghị quyết quy phạm pháp luật. Riêng lĩnh vực Y tế, HĐND tỉnh đã ban hành 12 nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ đội ngũ y tế cơ sở.

Tại Hội nghị, cử tri có 13 lượt ý kiến, tập trung phản ánh những khó khăn trong hoạt động của các cơ sở y tế sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nhân lực cho các trạm y tế; mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở, điều chỉnh việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị giải quyết chế độ, phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở; có chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản nghỉ công tác do sắp xếp, sáp nhập thôn; tháo gỡ khó khăn về kinh phí đối với các bệnh viện tự chủ tài chính.

Vấn đề truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập được cử tri đề nghị xem xét, hướng dẫn giải quyết phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến nguồn lực duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở ngành có liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành Y tế làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền 92 xã, phường để rà soát cụ thể nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, xác định rõ cơ sở cần xây mới, cải tạo, sửa chữa, quy mô và vị trí đầu tư, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với nguồn lực của tỉnh, ưu tiên những nhu cầu cấp thiết, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với chế độ, chính sách và việc bố trí nhân lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan chức năng cần phối hợp với ngành Y tế nghiên cứu, tham mưu phương án phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu thực tế. Việc sử dụng nhân lực phải bảo đảm hiệu quả, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về những vướng mắc liên quan đến thuế của các bệnh viện công lập, tỉnh sẽ giao cơ quan thuế phối hợp với ngành Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, hướng dẫn thực hiện đúng quy định; tổng hợp những khó khăn phát sinh trong thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với cơ chế hỗ trợ thu hút nhân lực y tế, tỉnh tiếp tục khảo sát, đánh giá nhu cầu, đối tượng thụ hưởng và hiệu quả thực hiện để nghiên cứu chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại biểu dự Hội nghị.

Liên quan đến nguồn lực thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo Nghị quyết số 72, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán các khoản chi cần thiết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; những nội dung cần bổ sung nguồn lực sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri, xác định rõ hướng giải quyết từng vấn đề; đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.