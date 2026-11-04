Ưu tiên nguồn lực phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2026-2035

Theo kế hoạch, thành phố tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đa chiều, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Trong đó, thành phố ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa bàn thiếu hụt nghiêm trọng về hạ tầng và dịch vụ xã hội cơ bản. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; hỗ trợ sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cạnh đó, thành phố định hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao năng lực tự chủ và phòng ngừa tái nghèo.

Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố nghiên cứu, đề xuất thí điểm từ 1 đến 2 mô hình “làng trong phố, phố trong làng”, gắn bảo tồn không gian văn hóa, nghề truyền thống với phát triển đô thị và du lịch bền vững. Đối với giáo dục và y tế, thành phố ưu tiên đầu tư trường lớp, cơ sở y tế vùng khó khăn; hướng tới 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng hoặc lồng ghép kế hoạch triển khai trước ngày 15/11/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện.