Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất trường học

Tỉnh Thái Nguyên ưu tiên nguồn lực đầu tư tại các cơ sở giáo dục đang tổ chức dạy học 2 ca/ngày.

Trong năm học 2026–2027, tỉnh ưu tiên đầu tư cho các cơ sở giáo dục còn thiếu điều kiện dạy học, trước mắt tập trung vào 21 cơ sở đang tổ chức dạy học 2 ca/ngày. Trong thời gian chờ triển khai các dự án, các cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp thời khóa biểu, tận dụng phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng họp, phòng đọc hoặc mượn địa điểm phù hợp để tổ chức dạy học.

Tỉnh đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, rà soát quỹ nhà, đất dôi dư để bố trí phục vụ giáo dục và tăng cường kiểm tra an toàn trường học, kiên quyết không bố trí học sinh học tại các phòng không bảo đảm an toàn.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu kiên cố hóa 100% phòng học, có 82% trường đạt chuẩn quốc gia. Việc phân bổ nguồn lực đầu tư được thực hiện trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế, ưu tiên những nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng điều kiện dạy học trên địa bàn.