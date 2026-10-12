Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất trường học
Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 90,4%. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất giáo dục giai đoạn 2026–2030. Qua rà soát, toàn tỉnh xác định nhu cầu đầu tư 547 dự án, gồm 27 dự án cấp tỉnh và 520 dự án cấp xã, với tổng kinh phí khoảng 6.500 tỷ đồng.
Trong năm học 2026–2027, tỉnh ưu tiên đầu tư cho các cơ sở giáo dục còn thiếu điều kiện dạy học, trước mắt tập trung vào 21 cơ sở đang tổ chức dạy học 2 ca/ngày. Trong thời gian chờ triển khai các dự án, các cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp thời khóa biểu, tận dụng phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng họp, phòng đọc hoặc mượn địa điểm phù hợp để tổ chức dạy học.
Tỉnh đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, rà soát quỹ nhà, đất dôi dư để bố trí phục vụ giáo dục và tăng cường kiểm tra an toàn trường học, kiên quyết không bố trí học sinh học tại các phòng không bảo đảm an toàn.
Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu kiên cố hóa 100% phòng học, có 82% trường đạt chuẩn quốc gia. Việc phân bổ nguồn lực đầu tư được thực hiện trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế, ưu tiên những nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng điều kiện dạy học trên địa bàn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/uu-tien-nguon-luc-hoan-thien-co-so-vat-chat-truong-hoc