Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị các khu vực dự kiến thành lập phường

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Qua rà soát, đánh giá, tỉnh Thái Nguyên có 8 xã gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau, Võ Nhai và Phú Bình đáp ứng các điều kiện, tiêu chí thành lập phường theo quy định.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, 8 xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị. Có 97,14% số hộ dân tham gia ý kiến, trong đó 96,32% ý kiến đồng ý. Tháng 6/2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã họp, thống nhất tán thành chủ trương thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã (8 phường mới).

Thành viên Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc.

Qua khảo sát thực tế tại 8 xã, Đoàn công tác đánh giá tỉnh Thái Nguyên đã có quy hoạch, định hướng phát triển tương đối rõ đối với các xã dự kiến thành lập phường. Đoàn ghi nhận kết quả rà soát, đánh giá và đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở cập nhật đầy đủ các số liệu, tài liệu minh chứng, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ và hiện trạng phát triển của từng địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Nguyên xác định nhiệm vụ quy hoạch và thành lập đơn vị hành chính đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. 8 xã được lựa chọn dự kiến thành lập phường đều là những trung tâm phát triển của các huyện cũ, có tiềm năng xây dựng đô thị, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư để tiếp tục phát triển hạ tầng đô thị, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định.

Đối với các ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Linh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, cập nhật và điều chỉnh hồ sơ phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.