Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri 10 phường ở thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 23/11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp xúc cử tri 10 phường của thành phố Đồng Nai gồm: Trấn Biên, Tam Hiệp, Trảng Dài, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước, Biên Hòa, Long Hưng, Hố Nai và Tân Triều.

Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đại biểu Tổ đơn vị số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai báo cáo về một số nội dung chính về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri 10 phường bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được; đồng thời cho rằng, thành phố Đồng Nai đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đặc biệt sân bay Long Thành dự kiến một tháng nữa sẽ được đưa vào khai thác thương mại.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cử tri thành phố Đồng Nai cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề như: đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, giáo dục-đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động, chuyển đổi số...

Sau khi đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai trả lời các kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận tất cả các ý kiến của bà con nêu lên tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Với khát vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược, đặc biệt là sân bay Long Thành được đầu tư trên địa bàn, thành phố Đồng Nai sẽ bứt phá phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước như kỳ vọng của Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo đồng chí Lê Minh Trí, trong giai đoạn hiện nay vấn đề đặt ra đối với thành phố Đồng Nai là ưu tiên nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt đề án phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Để huy động nguồn lực, trước mắt thành phố Đồng Nai cần chọn những mục tiêu để đầu tư tạo kết quả ban đầu, định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển. Về lâu dài phải huy động được nguồn lực của xã hội tham gia, kể cả hạ tầng, an sinh xã hội, văn hóa. Đây là định hướng thành phố cần thực hiện ngay từ bây giờ bằng việc xây dựng chính sách, thực hiện các dự án, mục tiêu phát triển để huy động nguồn lực xã hội.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, quá trình phát triển, thành phố Đồng Nai cần quan tâm giải quyết hài hòa, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân để phát triển bền vững. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, việc bảo đảm tái định cư cho người dân không chỉ là chỗ ở, mà còn việc làm, giáo dục, y tế, góp phần mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Cử tri 10 phường của thành phố Đồng Nai tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Với Đồng Nai, địa bàn nhiều khu công nghiệp, đông công nhân, vấn đề nhà ở cho người lao động là hết sức quan trọng. Do vậy, quá trình phát triển công nghiệp giai đoạn tới, thành phố cần tính toán gắn với quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bảo đảm chỗ ở, điều kiện sống cho người lao động để gắn bó lâu dài với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.

Liên quan đến chuyển đổi số, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, chuyển đổi số là mục tiêu được Nghị quyết 57 xác định, đang lan tỏa tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội. Vấn đề đặt ra là gắn kết, liên thông cơ sở dữ liệu giữa bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là mục tiêu lớn của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Với trách nhiệm của mình, Quốc hội sẽ giám sát thực hiện các lộ trình, kế hoạch hằng năm thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, liên thông, liên kết là mục tiêu sống còn và hiệu quả của công tác chuyển đổi số.