Lãnh đạo xã Chiềng Mung kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bản Mé.

Sau khi sáp nhập với hai xã Mường Bằng, Mường Bon, xã Chiềng Mung có địa bàn rộng, gồm 28 bản, dân cư phân bố ở nhiều khu vực. Nhu cầu kết nối giữa các bản, khu dân cư và vùng sản xuất ngày càng lớn, trong khi hệ thống giao thông ở một số nơi chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và tổ chức sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, xã xác định đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên những công trình thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế tại cơ sở.

Tại bản Mé, tuyến đường giao thông nội bản đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 11/2026. Tuyến đường dài 984 m, mặt đường bê tông xi măng, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra thực tế, đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa.

Đồng chí Nguyễn Anh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mung, cho biết: Việc đầu tư tuyến đường xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông tại cơ sở. Xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến đường kết nối khu dân cư với vùng sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và duy tu đường giao thông, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Ngầm tràn qua suối Nậm Pàn hoàn thành phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Cùng với tuyến đường nội bản Mé, tuyến đường từ bản Phát đi bản Nà Hạ cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và sản xuất của người dân. Trước đây, một số đoạn đường nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp, khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại. Vào mùa thu hoạch, phương tiện khó tiếp cận khu vực sản xuất, ảnh hưởng đến việc thu gom, tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tế đó, xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường dài 1 km, mặt đường rộng 3,5 m, kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đã cải thiện điều kiện lưu thông, giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Phấn khởi khi tuyến đường được nâng cấp, bà Hà Thị Chung, bản Phát, chia sẻ: Từ khi đường được làm mới, bà con chủ động hơn trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đầu tư xây dựng mới, xã chú trọng duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường hiện có, hạn chế tình trạng xuống cấp, bảo đảm lưu thông. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã duy tu, bảo dưỡng 6 tuyến đường giao thông, gồm đường do xã quản lý và đường liên xã, với tổng chiều dài 40,5 km, kinh phí gần 700 triệu đồng; đồng thời huy động nhân dân đóng góp gần 2.000 ngày công lao động.

Đối với những khu vực bị chia cắt bởi sông, suối, xã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông thiết yếu. Tiêu biểu là công trình ngầm tràn qua suối Nậm Pàn, được khánh thành tháng 9 vừa qua, với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng, có sự phối hợp của Công ty cổ phần Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu. Công trình góp phần khắc phục khó khăn trong đi lại khi nước suối dâng cao, nhất là vào mùa mưa, tạo điều kiện để nhân dân lưu thông an toàn, thuận lợi hơn.

Tuyến đường vào bản Phát được bê tông hóa.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã chú trọng cải thiện cảnh quan, điều kiện sinh hoạt tại các khu dân cư. Từ năm 2025 đến nay, xã đã triển khai dự án điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính tại khu vực trung tâm xã, chiều dài 2 km, lắp đặt 79 cột đèn, tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Với sự quan tâm đầu tư và huy động nguồn lực, đến nay, khoảng 97% số tuyến đường trục xã, liên bản trên địa bàn đã được bê tông hóa. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông vẫn còn lớn. Vì vậy, địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng, xác định những công trình cần ưu tiên, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và vận động nhân dân tham gia xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường.

Từ những công trình đã hoàn thành đến các tuyến đường đang được triển khai, mạng lưới giao thông nông thôn ở Chiềng Mung đang từng bước được cải thiện. Việc đầu tư đúng trọng tâm, gắn với nhu cầu của người dân sẽ góp phần kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.