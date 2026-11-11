Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, phường chủ động rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên nguồn lực cho những công trình trực tiếp phục vụ đời sống người dân. Mục tiêu là cùng với phường Tân Phong xây dựng đô thị trung tâm, hiện đại, có vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030.

Ông Hoàng Đại Thắng - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết cho biết: Phường tập trung lồng ghép nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công và chi thường xuyên để đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, trường học và các công trình chỉnh trang đô thị. Quá trình triển khai được phường rà soát, lựa chọn theo nhu cầu thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Vỉa hè các tuyến đường trục chính của phường Đoàn Kết được đầu tư đồng bộ.

Năm 2026, tổng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia được giao và chuyển nguồn thực hiện trên địa bàn phường hơn 8,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, phường phân bổ thực hiện các nội dung: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa và phòng, chống ma túy. Trong đó, hơn 2,6 tỷ đồng được bố trí cho dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phường còn triển khai duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông nông thôn từ quốc lộ 4D đến điểm bản Seo Pả (bản Gia Khâu), kinh phí hơn 451 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành giúp nhân dân đi lại thuận lợi.

Đặc biệt, từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 16,5 tỷ đồng, phường bố trí thực hiện 4 dự án khởi công mới từ nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm: nâng cấp, cải tạo công viên 1/6; điện chiếu sáng các tổ dân phố vùng cao; nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Quyết Tiến; nâng cấp, cải tạo vỉa hè một số tuyến đường phố trên địa bàn. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống cộng đồng.

Phường Đoàn Kết sử dụng nguồn ngân sách địa phương để nâng cấp, cải tạo vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Tại tổ dân phố số 3, công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người dân. Ông Nguyễn Thanh An (tổ dân phố số 3) chia sẻ: Vỉa hè xuống cấp đã lâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Vì vậy, khi được phường quan tâm đầu tư nâng cấp, bà con rất phấn khởi. Vỉa hè sạch đẹp còn tạo cảnh quan khang trang cho khu dân cư.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phường Đoàn Kết còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhất là tại các điểm trường vùng cao. Từ nguồn chi thường xuyên, địa phương bố trí 1,7 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa các lớp học, nhà văn hóa và công trình phụ trợ tại điểm trường Cung Mù Phìn, thuận lợi hơn cho hoạt động dạy, học và sinh hoạt của nhân dân.

Được biết, trước đây, sân trường Cung Mù Phìn xuống cấp, việc vệ sinh gặp khó khăn; khuôn viên chưa có hàng rào, nhà vệ sinh còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ dạy, học thiếu thốn. Sau khi được đầu tư, phòng học được sửa chữa khang trang, sân trường lát gạch, nhà vệ sinh xây mới, bổ sung bồn rửa tay, tạo môi trường học tập sạch sẽ, an toàn cho học sinh.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phường Đoàn Kết đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Sì Lèng Chải.

Cô giáo Vùi Thị Yên Vui (điểm trường Cung Mù Phìn) chia sẻ: Được phường quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất của điểm trường thay đổi rõ rệt, các phòng học sạch đẹp, sân trường khang trang, nhà vệ sinh bảo đảm hơn. Đây là niềm vui lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh. Có môi trường học tập an toàn, thuận lợi, chúng tôi có thêm động lực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục; phụ huynh cũng yên tâm khi đưa con đến trường.

Thời gian tới, phường Đoàn Kết tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư tại các tổ dân phố, bản; ưu tiên nguồn lực cho giao thông, điện chiếu sáng, trường học, nhà văn hóa và công trình công cộng. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Từ đó, tạo động lực để địa phương phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại trong kỷ nguyên mới.