Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Dãy phòng học mới hoàn thành đầu tư sửa chữa và bàn giao cho Trường Tiểu học Hậu Lộc đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Trước đây, mỗi ngày, phụ huynh Trường Tiểu học Yên Phú phải 4 lượt đưa đón con đến lớp. Với những gia đình chưa thể kết thúc giờ hành chính, việc đưa đón nhiều lần trong ngày gặp không ít khó khăn.

Năm học 2026-2027, nhà trường được xã đầu tư 60 bộ bàn ghế, 9 bảng lớp, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất phục vụ bán trú với tổng trị giá 900 triệu đồng. Khi đi vào hoạt động, khu bán trú sẽ tạo điều kiện để học sinh ăn, nghỉ tại trường, phụ huynh cũng giảm bớt việc đưa đón con giữa buổi.

Thầy giáo Lê Hào Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Phú, cho biết: “Việc đầu tư khu nhà ăn bán trú xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh. Nhà trường tổ chức bán trú để học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của Nhân dân”.

Từ khi thành lập xã đến nay, Yên Phú đã đầu tư gần 23 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Việc lựa chọn những hạng mục gắn với nhu cầu sử dụng thực tế đang giúp nguồn lực đầu tư của địa phương phát huy hiệu quả.

Cùng với đầu tư cho những nhu cầu trước mắt, các địa phương cũng dành nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp theo hướng ổn định và lâu dài. Giai đoạn 2026-2030, Hậu Lộc bố trí hơn 96 tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo trường học, chiếm 19,2% kế hoạch vốn đầu tư công của địa phương.

Theo bà Trần Thị Dịu, Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc, nguồn vốn dành cho giáo dục được tính toán trong tổng thể kế hoạch đầu tư công, ưu tiên những hạng mục còn thiếu và những công trình có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Ở xã Ngọc Trạo, yêu cầu ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng đặt ra nhu cầu hoàn thiện cơ sở vật chất. Tại Trường THCS Thành Tâm, địa phương đang đầu tư nhà đa năng với kinh phí hơn 8 tỷ đồng cùng các hạng mục phục vụ dạy học. Trường hiện có 2 điểm trường với hơn 750 học sinh.

Ông Lê Sỹ Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Tâm, cho biết: “Nhà đa năng sẽ tạo thêm không gian để tổ chức giáo dục thể chất, hoạt động tập thể và các hoạt động giáo dục khác. Đây là hạng mục nhà trường còn thiếu và khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất theo yêu cầu trường chuẩn mức độ 2”.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã huy động trên 3.200 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Việc tập trung nguồn lực cho những hạng mục còn thiếu, phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế đang từng bước tạo thêm điều kiện để các nhà trường tổ chức tốt hơn các hoạt động giáo dục.

Tại xã Lưu Vệ, hơn 1 năm qua, địa phương đầu tư gần 61 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó 80% đạt chuẩn mức độ 2.

Nguồn lực đầu tư được triển khai đồng thời với việc đổi mới tổ chức các hoạt động giáo dục. Năm học 2025-2026, riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 35/37 học sinh của xã Lưu Vệ dự thi đoạt giải, địa phương xếp thứ 4/166 phường, xã trong toàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Nguyễn Thị Thu, việc đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng thời với đổi mới cách tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng tập trung. Cơ sở vật chất tốt hơn tạo điều kiện để giáo viên tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh và các hoạt động giáo dục thuận lợi hơn.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô học sinh và điều kiện thực tế cũng giúp cho nguồn lực đầu tư của các địa phương có cơ hội tập trung đúng nơi, đúng nhu cầu. Khi nguồn lực được đặt đúng chỗ, những thay đổi trong điều kiện học tập hôm nay sẽ tạo nền tảng cho những chuyển biến bền vững hơn trong tương lai. Từ đó cũng đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục được đặt ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.