Ưu tiên nguồn lực cho tương lai vùng cao

Ông Giàng A Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Phình Hồ cho biết: “Xã luôn chủ động rà soát, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng, sửa chữa trường lớp học, nhà ở bán trú và mua sắm trang thiết bị dạy học. Dù nguồn lực của địa phương còn hạn chế, nhưng xã luôn dành sự quan tâm cao nhất cho sự nghiệp giáo dục, phấn đấu từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt nhất”.

Cơ sở vật chất Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ được đầu tư xây dựng kiên cố cùng trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học.

Nhờ đó, cơ sở vật chất ở 2 trường học trên địa bàn xã Phình Hồ hiện nay đã có những đổi thay rõ nét. Tại Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ, khuôn viên các điểm trường được quy hoạch gọn gàng, sạch đẹp với hệ thống 36 phòng học kiên cố và nhiều thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy như ti vi, máy chiếu. Các phòng học bộ môn như Tin học, Ngoại ngữ và thư viện từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đặc biệt, khu nội trú gồm 33 phòng ở cùng hệ thống nhà ăn, nhà bếp được bố trí ngăn nắp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ấm áp, an toàn cho 835 học sinh bán trú trong tổng số 1.107 học sinh toàn trường.

Khu phòng ở nội trú kiên cố, ngăn nắp của học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ.

Công trình nước sạch được đầu tư đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của học sinh bán trú.

Giống như với bậc phổ thông, Trường Mầm non Bình Minh, xã Phình Hồ - nơi đang duy trì 15 nhóm lớp với 377 trẻ, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đầu tư kiên cố từ hệ thống phòng học, bếp ăn bán trú, công trình vệ sinh cho đến các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Tất cả đã tạo nên một môi trường sinh hoạt và học tập an toàn, thân thiện cho trẻ ngay từ bậc học đầu đời.

Nhờ được đầu tư thiết bị nghe nhìn, các giờ sinh hoạt, học tập của trẻ tại Trường Mầm non Bình Minh trở nên sinh động hơn.

Đáng chú ý, xã Phình Hồ còn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh giáo dục của Trung ương và của tỉnh, coi đây chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp duy trì vững chắc sĩ số và tỷ lệ chuyên cần.

Theo đó, ở bậc học mầm non, các chính sách miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa và chi phí học tập cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn cũng được triển khai đúng, đủ, kịp thời. Nhờ tổ chức tốt bếp ăn bán trú và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hằng năm của Trường Mầm non Bình Minh đạt 100%; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình, được chuẩn bị tốt về thể chất, kỹ năng và tăng cường tiếng Việt trước khi bước vào lớp 1.

Cô giáo Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh chia sẻ: “Trước đây, điều kiện học tập tại một số điểm trường còn nhiều thiếu thốn, việc vận động trẻ ra lớp gặp không ít khó khăn. Từ khi được địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp khang trang và bảo đảm đầy đủ chế độ bán trú, phụ huynh rất phấn khởi, tỷ lệ chuyên cần được duy trì".

Trẻ em Trường Mầm non Bình Minh được kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đối với Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ, 100% học sinh được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 835 học sinh bán trú được hưởng đầy đủ mức hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo mỗi tháng, kèm theo kinh phí chăm sóc y tế, thể dục thể thao. Riêng học sinh lớp 1 học tăng cường tiếng Việt trước khi vào năm học được hưởng thêm một tháng chế độ. Đặc biệt, 272 học sinh nhà trường còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù mức 150.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết số 28 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Nhờ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hơn 1.100 học sinh dân tộc thiểu số tại Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ có điều kiện học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

Thầy giáo Đoàn Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Phình Hồ cho biết: “Dù vẫn còn một số phòng ở bán trú tạm và phòng bộ môn cần tiếp tục được đầu tư bổ sung thiết bị, song nhờ sự quan tâm ưu tiên nguồn lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh ngày càng được cải thiện. Đây chính là điểm tựa để đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường yên tâm bám lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Ở một xã vùng cao còn nhiều gian khó như Phình Hồ, giữ học trò ở lại với con chữ chưa bao giờ là chuyện dễ. Thế nhưng, khi nguồn lực đầu tư được đặt đúng chỗ, với những lớp học kiên cố, bữa cơm bán trú đủ đầy cùng các chính sách kịp thời, hành trình gieo chữ nơi đây đã có điểm tựa vững vàng. Từ điểm tựa ấy, những thế hệ học trò hôm nay sẽ lớn lên cùng tri thức, trở thành lực lượng nòng cốt dựng xây bản làng nơi rẻo cao ngày càng khởi sắc.