Ưu tiên nguồn lực cho địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và tội phạm

Cuối phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, phát biểu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm đối với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, qua tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo nhận thấy nhiều ý kiến rất tán thành sự cần thiết đầu tư Chương trình.

Đồng thời, các đại biểu đánh giá việc tích hợp là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tăng cường phòng, chống tội phạm và nguồn lực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến nhất trí về sự cần thiết đầu tư và thống nhất tên gọi như Chính phủ trình.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Báo cáo làm rõ thêm về việc tích hợp Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, công tác phòng, chống ma túy không chỉ là đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn bao gồm các nhiệm vụ: xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập và các nhiệm vụ y tế - xã hội đặc thù.

Việc giữ tên gọi bảo đảm nhận diện đầy đủ hai nhóm nhiệm vụ, đồng thời khẳng định sự kế thừa Chương trình đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 163.

Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề nghị tên Chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Chương trình sau tích hợp cơ bản kế thừa và giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 163, tiếp tục tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ phòng, chống ma túy được triển khai liên tục, không gián đoạn.

Về phân định nhiệm vụ, tránh trùng lặp và cơ cấu các dự án, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng.

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí; ưu tiên dùng chung hạ tầng, dữ liệu và cơ chế phối hợp, không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu, báo cáo Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này

Thông tin thêm về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và tính khả thi, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống ma túy đến năm 2030 được kế thừa theo Nghị quyết số 163 đã được Quốc hội phê duyệt.

Đối với giai đoạn 2031-2035, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2026-2030, diễn biến tình hình ma túy và khả năng cân đối nguồn lực, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm kế thừa, thực hiện đầy đủ các mục tiêu đã được Quốc hội quyết định, đồng thời bảo đảm tính thực tiễn, khả thi và phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

Về kinh phí thực hiện và nguyên tắc phân bổ nguồn vốn, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Giai đoạn 2031-2035, kinh phí nêu trong hồ sơ là mức dự kiến, định hướng cho các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Sau khi tổng kết, đánh giá giai đoạn 2026-2030, Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về phân bổ vốn, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị tiếp tục ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương khó khăn và chưa tự cân đối ngân sách. Việc phân bổ phải căn cứ vào tiêu chí, định mức, tránh cào bằng và không giao nhiệm vụ đối ứng vượt khả năng của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu, báo cáo Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.