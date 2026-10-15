Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân

Tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục

Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, các báo cáo và ý kiến phát biểu cho thấy, việc tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, có thể vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần được các bộ, ngành, địa phương bám sát, xử lý, hướng dẫn kịp thời trong quá trình thực hiệnvới 5 nhóm vấn đề lớn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: VGP).

Thứ nhất, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa- xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 là Chương trình tích hợp (từ 4 chương trình trước đây), phạm vi rộng, nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý, lồng ghép nguồn lực, phân cấp theo hướng tăng quyền chủ động của địa phương.

Thứ hai, Ban Chỉ đạo, cơ quan tham mưu, bộ phận giúp việc ở địa phương chưa được kiện toàn, có nơi chưa thống nhất có thể ảnh hưởng đến công tác điều phối, phối hợp và tổ chức thực hiện Chương trình.

Thứ ba, năng lực tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận công chức cấp cơ sở mới nhận nhiệm vụ, phải kiêm nhiệm nhiều việc trong khi yêu cầu điều phối, lồng ghép nguồn lực của Chương trình cao hơn và tính chất phức tạp hơn.

Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát Chương trình có mặt còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi có thể sẽ gặp khó khăn trong cập nhật cơ sở dữ liệu, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Thứ năm, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, huy động nguồn lực xã hội, tín dụng chính sách, tín dụng thương mại của một số địa phương còn khó khăn.

Do vậy, Thủ tướng nêu rõ, phải nhận diện từ sớm, từ xa để chủ động có các nhiệm vụ, giải pháp xử lý các nhóm vấn đề trên; cần quán triệt, xác định rõ cách thức triển khai thực hiện Chương trình, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, giữa các cơ quan.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia sau tích hợp có phạm vi rất rộng, tích hợp nhiều mục tiêu, lĩnh vực, đối tượng, nguồn lực; liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách.

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang Chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

"Khối lượng công việc phía trước là rất lớn, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, các Bộ, ngành, địa phương phải chuyển ngay từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình, đưa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân", Thủ tướng nêu rõ.

Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu làm thước đo đánh giá hiệu quả

Với phương châm "Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động", lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động, Thủ tướng đề nghị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và quy định của Chính phủ.

Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: VGP).

Cùng với đó, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, quản lý và trực tiếp tổ chức thực hiện; mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát; tăng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.

Thủ tướng cũng yêu cầutập trung nguồn lực Nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân (như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân), địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Chương trình.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026 (tỉ lệ thực hiện, giải ngân hiện nay còn rất thấp, mới được khoảng 39%, còn khoảng 12.000 tỷ đồng chưa giải ngân được).

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu được giao; xác định rõ nhiệm vụ, dự án ưu tiên; phân cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cấp xã; bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quyết định số 1966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 25/10.

Chủ động triển khai thực hiện Chương trình, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân; không đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm việc sử dụng vốn công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa- xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội, nông thôn và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là nhiệm vụ chính trị lớn, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi; lấy kết quả ở cơ sở, sự chuyển biến của đời sống người dân và chất lượng phát triển bền vững làm thước đo hiệu quả Chương trình.