Ưu tiên nguồn lực cho các dự án tạo động lực tăng trưởng

Các ý kiến cho rằng, sau quá trình sáp nhập thôn, quy mô dân số tăng, một số công trình hiện có không còn đáp ứng yêu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình tạo động lực phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, thôn Diêm Điền 4, xã Thái Thụy nêu thực tế, do quá trình sáp nhập thôn, số lượng dân cư ở mỗi thôn lớn hơn trước rất nhiều. Vì vậy, nhà văn hóa thôn hiện nay không đáp ứng được yêu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân. Ông kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới. Cùng quan tâm vấn đề này, ông Lê Mạnh Quân, xã Thái Ninh cho rằng, hạ tầng kỹ thuật của xã còn hạn chế, người dân mong muốn được đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới, phù hợp với quy mô dân số của thôn sau sáp nhập.

Trao đổi về những kiến nghị trên, theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, việc các địa phương đề xuất xây dựng nhà văn hóa thôn là phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh đặt yêu cầu tăng trưởng 2 con số và đáp ứng các yêu cầu phát triển mới, Hưng Yên phải lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực đầu tư những công trình, dự án, tuyến đường có tính chất tạo động lực, thúc đẩy phát triển.

Dẫn chứng cho nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu tư tuyến đường kết nối phường Thái Bình với phường Phố Hiến với tổng nguồn lực khoảng 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027. Việc đầu tư tuyến đường này nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, phát huy khai thác giá trị đất tại hai bên đường, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Cùng với dự án trên tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án khác mang tính dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Để bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu lớn trên, tỉnh phải cơ cấu, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng công trình.

Tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, tạo đồng thuận trong nhân dân

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Đối với những công trình như nhà văn hóa, trạm y tế, xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng đây là những nhu cầu chính đáng; đồng thời cũng là những chương trình cần được triển khai trong quá trình phát triển lâu dài. Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng hơn 1.000 nhà văn hóa thôn mới. Nếu xây mới tỉnh sẽ không đủ nguồn lực để thực hiện. Do vậy trước mắt các thôn, xã cần quản lý, tiếp tục sử dụng hiệu quả những nhà văn hóa thôn để làm nơi hội họp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho thôn.

“Có xã đã đề xuất thanh lý, bán tài sản đấu giá quyền sử dụng đất nhà văn hóa thôn cũ. Như vậy, người dân sẽ phải di chuyển xa để đến nhà văn hóa mới để sinh hoạt, hội họp. Tư duy như vậy là thiếu thực tế, tốn kém nguồn lực. Các xã phải tính toán kỹ các thứ tự ưu tiên đầu tư để đáp ứng được yêu cầu phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh và cho biết thêm, trước đây mỗi xã cũ đều có nhà văn hóa, do vậy các xã hiện nay cần tận dụng để sử dụng hiệu quả.

Trước những chủ trương lớn của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo, để người dân đồng thuận với các chủ trương lớn của tỉnh, các đoàn thể ở xã, Ban công tác Mặt trận thôn, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu, chia sẻ với những kế hoạch lựa chọn và thứ tự ưu tiên trong đầu tư của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Về chương trình Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân, ông Nguyễn Bật Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là dịp để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đồng thời trao đổi, thông tin và làm rõ hơn về những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh và cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Chương trình cũng nhằm bảo đảm và thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn xã hội. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, quản lý đất đai, triển khai dự án, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, chế độ, chính sách; xây dựng Đảng, chính quyền, công tác cán bộ, cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở.