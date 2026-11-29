Ưu tiên nguồn lực cao nhất ban hành văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/12/2026 và 1/1/2027. Ảnh: CP

Bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản

Theo đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 597/TB-VPCP ngày 27/11/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua.

Theo Thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng văn bản thuộc phạm vi được giao, trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với 25 văn bản cần phải ban hành trong thời gian tới để quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản theo yêu cầu; ưu tiên bố trí nguồn lực cao nhất cho việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 và ngày 1/1/2027.

Đồng thời, kiểm soát chặt tiến độ soạn thảo; đẩy nhanh tiến độ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định; chủ động, tích cực phối hợp xử lý hồ sơ trình ban hành; trường hợp nhận thấy có nguy cơ chậm ban hành phải báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách và đề xuất phương án xử lý; đồng thời, gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Chỉ đạo việc rà soát kỹ, thống nhất số lượng văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, nhất là những văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trong ngày 27/11/2026.

Không tạo ra các điểm nghẽn mới

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính... hoặc luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành sớm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, nhất là các bộ, cơ quan có số lượng lớn dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đối với Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất trong ngày 5/12/2026.

Trong đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm, song vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; kiểm soát chặt chẽ số lượng văn bản quy định chi tiết, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương về hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ ngay từ giai đoạn soạn thảo; nghiên cứu đổi mới quy trình nâng cao chất lượng thẩm định; ưu tiên nguồn lực, rút ngắn thời gian thẩm định đối với các văn bản có hiệu lực thi hành sớm bảo đảm văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện từ năm 2027 bảo đảm gắn kết chặt chẽ với kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hợp nhất và thời hạn hoàn thành trong năm 2027; đồng thời, nghiên cứu, thể chế hóa việc lập và thực hiện Chương trình trong Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Văn bản quy phạm pháp luật.