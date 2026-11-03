Ưu tiên người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế

Người nộp thuế làm thủ tục về thuế tại Thuế cơ sở 3.

Theo cơ quan thuế, những dữ liệu như: sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của NNT nếu được NNT chủ động chia sẻ, kết nối thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định thì NNT sẽ được hưởng các hình thức ưu tiên như: được áp dụng quy trình tự động trong thực hiện thủ tục hành chính thuế, ưu tiên về thời gian giải quyết các thủ tục về thuế, ưu tiên về phương thức kiểm tra, giám sát thuế…

Điều kiện được ưu tiên về thuế

Theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, ngày 30-6-2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (gọi tắt là Nghị định số 252), NNT muốn được hưởng các chính sách ưu tiên trong quản lý thuế phải đáp ứng một số điều kiện.

Cụ thể, NNT phải có kết quả xếp hạng tuân thủ tốt và xếp hạng rủi ro thấp trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế trong thời hạn tối thiểu 2 năm liên tục liền kề trước năm đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. NNT thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử đầy đủ, kịp thời, chính xác với hệ thống thông tin quản lý thuế. Thực hiện đầy đủ việc lập, lưu trữ và truyền dữ liệu điện tử về sổ kế toán; hóa đơn điện tử; chứng từ kế toán; dữ liệu giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế. Đồng thời thực hiện ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Có hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế quản trị rủi ro thuế nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật thuế.

Theo thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2026 của UBND thành phố diễn ra ngày 3-11, thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 đạt hơn 88,1 ngàn tỷ đồng, bằng 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 59% chỉ tiêu phấn đấu.

Đối với NNT có giao dịch liên kết, ngoài các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 252 (khoản 3, Điều 48), NNT phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lập, lưu trữ và cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; có cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đối với giao dịch liên kết; đồng thời thực hiện minh bạch thông tin và hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu.

Ông Huỳnh Thiện Duy Phương, Trưởng phòng Kế toán, nghiệp vụ pháp chế (Thuế thành phố) cho biết: Thuế thành phố đang tập trung triển khai, hỗ trợ NNT thực hiện tốt các thủ tục về thuế theo quy định. Thuế thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ NNT thực hiện khơi thông các điểm nghẽn, làm sạch mã số thuế, tạo môi trường quản lý thuế minh bạch, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

6 chế độ ưu tiên cho người tuân thủ pháp luật

Theo Nghị định số 252, khi NNT đáp ứng đủ các điều kiện về cập nhật thông tin thuế, NNT sẽ được hưởng các ưu tiên như: ưu tiên áp dụng quy trình tự động, trong thực hiện thủ tục hành chính thuế; ưu tiên về thời gian giải quyết hồ sơ gồm các thủ tục (rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế và các thủ tục hành chính khác); ưu tiên về phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên cơ sở dữ liệu điện tử của NNT. Bên cạnh đó, NNT còn được hỗ trợ trực tuyến và trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế…

Bà Trần Thị Minh Trang, kế toán của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 cho biết: Thời gian gần đây, các quy định về thuế thay đổi thường xuyên, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật những chính sách về thuế để bảo đảm quyền lợi cho hàng ngàn người lao động. Nhờ có sự chủ động tiếp nhận văn bản quy định mới nên thời gian qua, công ty của bà Trang không gặp vấn đề rắc rối liên quan đến các quy định về thuế.

Theo quy định, để đồng hành với NNT, cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT có trách nhiệm rà soát, xác nhận việc đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên; đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi mức độ tuân thủ của NNT và thực hiện hỗ trợ, giám sát việc duy trì các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên.

Việc tuân thủ tốt pháp luật về thuế, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử với cơ quan quản lý thuế không chỉ giúp cơ quan thuế nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn hướng đến ứng dụng công nghệ số hiện đại, tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Song song đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn trong công tác quản lý thuế; áp dụng tiêu chuẩn bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư theo quy định của pháp luật trên môi trường số.

Ngoài ra, việc chuyển đổi số trong quản lý thuế thực hiện theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ; bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với quyết định được hỗ trợ bởi công nghệ số nhằm nâng cao niềm tin của người sử dụng.