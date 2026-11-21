Sáng 21/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 1/3/2027). Riêng quy định về yêu cầu năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Phương tiện lưu thông trên tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng của Luật mới là bổ sung quy định về vùng phát thải thấp và nguyên tắc quản lý phương tiện giao thông trong khu vực này.

Luật quy định vùng phát thải thấp là khu vực được thiết lập để áp dụng các biện pháp giảm phát thải chủ yếu từ phương tiện giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

5 nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp cũng được quy định tại Luật mới được Quốc hội thông qua.

Thứ nhất, phù hợp với yêu cầu bảo vệ chất lượng môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

Thứ hai, phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng.

Thứ ba, thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống nhân dân.

Thứ tư, ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Thứ năm, gắn với phát triển giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phát thải thấp, sử dụng năng lượng sạch và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Về thẩm quyền, luật quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để trình HĐND cùng cấp quyết định thiết lập vùng phát thải thấp trên địa bàn, cũng như các biện pháp quản lý phát thải trong khu vực này.

Quy định này cho phép việc thiết lập vùng phát thải thấp được xem xét trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, thay vì ấn định một phạm vi áp dụng chung trong luật.

Với đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I, UBND cấp tỉnh còn có trách nhiệm thực hiện các giải pháp phân luồng giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm không khí.

Bên cạnh đó, luật cũng giao Chính phủ quy định tiêu chí thiết lập và biện pháp quản lý phát thải trong vùng phát thải thấp.

Chính phủ được giao quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, có mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Đáng chú ý, chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phương tiện gây ô nhiễm môi trường cũng thuộc nội dung Chính phủ phải quy định.