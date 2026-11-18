Cụ thể, lĩnh vực năng lượng có 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế 5 dự án.

Việc phê duyệt danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh - Ảnh: Q.V

Đáng chú ý, du lịch, dịch vụ và thương mại là lĩnh vực có số lượng dự án nhiều nhất với 38 dự án. Đây cũng là nhóm ngành có nhiều dư địa phát triển nhờ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và hệ thống điểm đến đặc sắc của Quảng Trị. Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp, khu/cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất với 32 dự án cũng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và phát triển hạ tầng công nghiệp.

UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan công bố, quảng bá rộng rãi danh mục dự án; xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư; làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát địa điểm, đề xuất dự án. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác xúc tiến đầu tư theo quy định; rà soát, đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy định hiện hành.

Việc phê duyệt danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế và tạo động lực tăng trưởng bền vững.