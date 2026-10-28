Ưu tiên kết nối giao thông sân bay Long Thành - TP. Hồ Chí Minh

Khi đưa vào khai thác, vấn đề kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác của dự án trong giai đoạn đầu vận hành; ACV đã xây dựng nhiều phương án tổ chức giao thông, kết nối vận chuyển khách.

Nút giao giữa tuyến T1 và Quốc lộ 51, tuyến T1 là tuyến giao thông trực tiếp dẫn vào sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo ACV, phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, việc bảo đảm năng lực kết nối thông suốt, thuận tiện và ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng phục vụ hành khách cũng như năng lực khai thác tổng thể của sân bay.

Trong giai đoạn đầu sân bay đưa vào khai thác, việc kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ với các hướng tuyến gồm: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và đường 25C; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay Long Thành. Vấn đề lưu thông trên những hướng tuyến này đang được các đơn vị liên quan nghiên cứu, đưa ra giải pháp tổ chức giao thông đồng bộ, phát triển phương thức vận tải công cộng có sức chở lớn, tăng cường kết nối liên thông giữa các loại hình vận tải.

ACV đang phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp vận tải trong việc xây dựng mạng lưới vận tải hành khách kết nối đồng bộ với sân bay. Trọng tâm là thiết lập cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai trong công tác tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trên các tuyến kết nối trực tiếp vào sân bay; hạn chế tình trạng ùn tắc trong khu vực.

Điểm cuối của tuyến T1 trực tiếp dẫn vào sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Ngoài ra, ACV sẽ cùng ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Giải pháp cơ bản là tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) và sân bay Long Thành thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nối chuyến cũng như tối ưu hóa quá trình chuyển đổi khai thác giữa hai cảng hàng không.

Các đơn vị cũng đang nghiên cứu phương án tổ chức xe khách, xe trung chuyển và các loại hình vận tải công cộng khác theo hướng hoạt động ổn định, có tần suất cố định và phù hợp với đặc thù khai thác hàng không. Mục tiêu là hình thành mạng lưới vận tải kết nối liên tục, phục vụ 24/7, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách, tổ bay và người lao động tại sân bay Long Thành.

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất triển khai các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay, các tuyến này được áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính. Hình thành mạng lưới điểm đón trả khách chuyên biệt tại trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và các khu vực tập trung đông hành khách nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay.

Phần cánh nhà ga hành khách và hệ thống cầu ống lồng đã lắp đặt hoàn chỉnh tại sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Với hành khách có nhu cầu nối chuyến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian di chuyển cho hành khách.

Cùng với công tác vận chuyển, các hãng hàng không và cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp để đưa ra các giải pháp hỗ trợ hành khách nối chuyến, bao gồm việc tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp và nâng cao trải nghiệm của hành khách khi di chuyển giữa hai cảng hàng không.

Theo ACV, để đảm bảo năng lực khai thác và nâng cao trải nghiệm hành khách, hệ thống giao thông tiếp cận sân bay Long Thành được định hướng tổ chức theo nguyên tắc phân luồng khoa học, tách biệt giữa luồng khách đi và khách đến; công tác phân luồng phương tiện được xây dựng theo hướng ưu tiên cho các loại hình vận tải hành khách công cộng, xe trung chuyển sân bay và các phương tiện phục vụ hoạt động hàng không. Hệ thống giao thông nội cảng sân bay Long Thành dự kiến được trang bị hệ thống camera giám sát và hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các điểm kiểm soát ra vào.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai với diện tích 5.000 ha. Khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Nút giao Long Thành giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tuyến T2 kết nối vào sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Hiện sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích, nhiều gói thầu quan trọng đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tập trung nguồn lực, ưu tiên hoàn thiện nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe. Đồng thời chạy thử thiết bị, tổ chức thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT).

Về thủ tục pháp lý, ACV hoàn thiện hồ sơ, tài liệu khai thác sân bay Long Thành như: giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không để trình cơ quan chức năng phê duyệt trong tháng 11 tới, phục vụ mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm nay.