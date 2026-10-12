Ưu tiên hoàn thiện thể chế, vận hành thực chất sàn giao dịch carbon

Ngành cao su Đồng Nai quy hoạch diện tích trồng đến năm 2030 là 236.090 hecta. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Liên quan đến thị trường carbon, Thứ trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 17/7/2026 của Ban Bí thư về quản lý, sử dụng tín chỉ carbon phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia.trên tinh thần gắn chặt với thực tiễn, tạo lập nguồn hàng hóa và cơ chế giao dịch minh bạch để sàn giao dịch vận hành thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia của Bộ Công an, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và khai thác của xã hội.

Đồng thời, Cục chuẩn bị chu đáo các kịch bản tham gia đàm phán quốc tế tại Hội nghị COP 31 sắp tới, nhằm khẳng định vị thế và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang, trong 3 tháng cuối năm 2026, Cục Biến đổi khí hậu sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi dự án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua; triển khai Kết luận số 71-KL/TW ngày 17/7/2026 về quản lý, sử dụng tín chỉ carbon phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia và Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7 hội nghị Trung ương Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tiếp tục phối hợp vận hành sàn giao dịch carbon; tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản trong tháng 10; chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ đoàn công tác quốc tế và nâng cấp hạ tầng Cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu.

Định hướng đến năm 2030, đơn vị xác định trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách, chủ động nghiên cứu và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Biến đổi khí hậu với kế hoạch trình Quốc hội vào năm 2029.

Trong 9 tháng năm 2026, Cục đã chủ động tham mưu và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo Bộ, trong đó Cục đã chủ trì xây dựng Đề án quản lý, sử dụng tín chỉ carbon, làm cơ sở để Ban Bí thư ban hành Kết luận số 71-KL/TW. Cùng với đó, Cục phối hợp cùng Cục Môi trường tham mưu xây dựng Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; đồng thời hoàn thiện, trình ban hành đầy đủ Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ nhằm triển khai kết luận này.

Cục đã phối hợp chặt chẽ với Cục Môi trường hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện đang tiếp tục rà soát kỹ thuật để kịp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới. Tiến độ xây dựng văn bản chính sách pháp luật theo chương trình công tác năm 2026 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, không có văn bản bị chậm muộn. Từ nay đến cuối năm, Cục sẽ tiếp tục xây dựng 1 Nghị định và 1 Thông tư song song với dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nhằm bảo đảm tính đồng bộ cho hệ thống pháp lý.

Cục đã tham mưu Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 Thỏa thuận Paris giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore. Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt thỏa thuận trao đổi tín chỉ carbon song phương với Singapore và Nhật Bản; riêng với Hàn Quốc và Thụy Sĩ, Cục đang thúc đẩy đàm phán kỹ thuật, dự kiến hoàn tất ký kết từ nay đến cuối năm.

Về kiểm kê khí nhà kính, Cục duy trì công tác kiểm kê cấp quốc gia, tổ chức tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp tính toán và giảm phát thải, đồng thời đang thiết lập hệ thống báo cáo kiểm kê trực tuyến nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch số liệu. Ngoài ra, Cục đang hoàn thiện đề án chuẩn bị cho đoàn công tác của Việt Nam tham dự các hội nghị khí hậu quốc tế lớn cuối năm.