Sau 3 năm thăm dò, Caledonia Mining công bố dự án Motapa ở Zimbabwe có tài nguyên ước tính gần 16 tấn vàng trong khoảng 10,5 triệu tấn quặng. Các dấu hiệu khoáng hóa được ghi nhận trên phạm vi khoảng 6 km, trong khi công tác khảo sát vẫn tiếp tục.