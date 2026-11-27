Ưu tiên góp ý nghị định thi hành luật về đất đai, bất động sản
Tham gia góp ý các nghị định hướng dẫn thi hành ba luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong năm 2027. Nội dung này vừa được đưa vào chương trình thảo luận tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ 9 của Hiệp hội, diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/uu-tien-gop-y-nghi-dinh-thi-hanh-luat-ve-dat-dai-bat-dong-san-246261127154924929.htm