Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện trên cơ sở những thay đổi lớn về định hướng phát triển đô thị, cùng các chủ trương mới của Trung ương và thành phố.

Một trong những mục tiêu lớn của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 cũng như đầu tư phát triển Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là hình thành trục xương sống trong cấu trúc phát triển của Thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong và phía ngoài đê ở hai bên sông.

Ông Hưng nhấn mạnh, quá trình lập quy hoạch sẽ tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân ở các bước tiếp theo. Trong quá trình hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin về hiện trạng do người dân và chính quyền địa phương phản ánh; xác minh, cập nhật nội dung, bảo đảm hồ sơ quy hoạch phản ánh sát thực tế.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ sông Hồng.

Bên cạnh đó, đối với các công trình di tích, tín ngưỡng và địa điểm có giá trị lịch sử, việc rà soát, cập nhật cũng là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ, tổ chức không gian xung quanh, hạn chế xung đột với các chức năng phát triển mới trong phương án quy hoạch.

Tại hội nghị, tham gia ý kiến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đại diện người dân tại các xã, phường của TP Hà Nội chịu tác động của quy hoạch đã nêu những nguyện vọng liên quan đến bảo đảm đời sống dân sinh, mong muốn được ổn định cuộc sống lâu dài…

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện người dân các xã, phường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Thành phố ưu tiên bố trí tái định cư ngay cùng trên địa bàn phường, xã. Người dân tại khu vực bãi sông được ưu tiên di chuyển vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn ngay trên địa bàn nếu có quỹ đất phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện triển khai dự án.

Trong trường hợp quỹ đất trên địa bàn không đủ đáp ứng thì nghiên cứu bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, thuận lợi cho người dân tiếp tục làm việc, sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt văn hóa, tâm linh và duy trì các mối quan hệ cộng đồng.

Ưu tiên thứ ba là bố trí tại các khu định cư tập trung được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về giao thông kết nối, cơ sở trường học, cơ sở y tế, chợ dân sinh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và các điều kiện tạo sinh kế.

Các khu đô thị đa mục tiêu được xác định là nguồn quỹ bổ sung khi nhu cầu tái định cư tại chỗ chưa được đáp ứng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân về đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội và các dịch vụ đô thị đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cũng thông tin, cùng với các khu định cư tập trung và khu đô thị đa mục tiêu, trên cơ sở rà soát, đề xuất của các xã, phường liên quan, Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư ngay tại địa bàn hoặc khu vực lân cận.

Cụ thể, xã Mê Linh khoảng 72ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; xã Bát Tràng 35ha; xã Ô Diên 11ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; phường Yên Sở 10ha; xã Nam Phù 72ha và xã Hồng Vân 23ha.

Quỹ tái định cư được định hướng bố trí đa dạng cả đất và nhà ở. Số lượng, vị trí và loại hình cụ thể sẽ được tiếp tục xác định trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, lập dự án và phương án tái định cư.

Đối với những địa bàn không có hoặc không đủ quỹ đất để tái định cư bằng đất ngay tại chỗ, đại diện Sở Xây dựng cho biết, người dân có thể được bố trí tại các khu định cư tập trung, khu đô thị đa mục tiêu. Việc này nhằm vừa đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, vừa tạo thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện của từng hộ dân.