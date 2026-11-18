Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 18/11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị do Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung làm trưởng đoàn, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết tỉnh đã lồng ghép các mục tiêu của nghị quyết vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công. Việc phát triển kinh tế - xã hội được triển khai gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong quản lý địa bàn biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong quản lý địa bàn biên giới.

Từ thực tiễn triển khai, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc tại các xã biên giới đất liền, đồng thời kiến nghị giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ưu tiên hạ tầng, nâng chất lượng đời sống vùng biên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung ghi nhận nỗ lực của An Giang trong thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW, đánh giá địa phương thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.

Lãnh đạo xã Khánh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị tỉnh khai thác tốt tiềm năng phát triển khu kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh biên giới. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và chính sách hỗ trợ người dân cũng cần được quan tâm, gắn với xây dựng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Bên cạnh đó, An Giang cần tăng cường hợp tác với các tỉnh giáp biên của Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để trao đổi với các cơ quan Trung ương, tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị và kiến nghị các bộ, ngành xem xét chính sách phù hợp với khu vực biên giới.