Ưu tiên đầu tư đường sắt kết nối sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 576/TB-VPCP ngày 6/11 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: chinhphu.vn

Ưu tiên vốn đầu tư đường sắt kết nối hai sân bay

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch thuộc thẩm quyền.

Việc nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, liên thông, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô. Đồng thời, quy hoạch kết nối cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên vùng và xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, Hà Nội cần làm rõ mối quan hệ giữa các tuyến đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các phương thức vận tải khác. Phó Thủ tướng cũng lưu ý nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ thống đường sắt của một số quốc gia như Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với hệ thống nhà ga, thành phố xem xét bố trí ga trung tâm làm điểm kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải quốc gia, cửa ngõ quốc tế như cảng hàng không và các trung tâm đô thị lớn.

Phương án này nhằm tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận hệ thống giao thông, nhất là khách quốc tế và hành khách di chuyển đường dài, qua đó giảm số lần trung chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm thành phố.

Việc xác định vị trí các nhà ga và đầu mối trung chuyển phải phù hợp với quy hoạch, quy định của Luật Đường sắt, cũng như mục tiêu và định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bên cạnh mạng lưới đường sắt trong đô thị, Hà Nội được giao phối hợp chặt chẽ với Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu phương án kết nối giao thông liên vùng.

Các phương án phải bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch của các địa phương, phát huy hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải giữa trung tâm Hà Nội với các cảng hàng không quốc tế, đầu mối giao thông và các khu vực phát triển trong vùng.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng kết nối toàn mạng lưới, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, Hà Nội cần xác định danh mục các tuyến, công trình ưu tiên cùng tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị thuộc trách nhiệm của địa phương.

Việc sắp xếp thứ tự đầu tư phải phù hợp với tiến độ phát triển, khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình giao thông liên quan.

Kết quả rà soát và đề xuất của Hà Nội phải được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11/2026 để tổng hợp.

Hoàn thiện phương án kết nối giao thông trong tháng 11/2026

Đối với Bắc Ninh, Phó Thủ tướng giao UBND địa phương chủ trì rà soát quy hoạch, các công trình giao thông và hệ thống hạ tầng tiếp cận nhà ga hành khách, khu hàng hóa, đầu mối trung chuyển của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc phạm vi quản lý.

Bắc Ninh đồng thời phối hợp với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất phương án kết nối đường bộ, đường sắt và vận tải công cộng theo từng giai đoạn khai thác sân bay.

Trong đó, cần xác định cụ thể phạm vi công việc, nguồn lực và tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục thuộc trách nhiệm địa phương. Kết quả rà soát, đề xuất cũng phải được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11/2026.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Hà Nội, Bắc Ninh cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Thủ đô Hà Nội và trung tâm hành chính các địa phương liên quan.

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Xây dựng cần lưu ý phương án tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp từ trung tâm Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phương án tổng thể phải xác định rõ danh mục các công trình ưu tiên, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.

Việc tổ chức kết nối cần bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, đồng thời xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026, đồng thời gửi kết quả đến Hà Nội và Bắc Ninh để triển khai thực hiện.

Để phục vụ công tác rà soát, UBND thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, hồ sơ quy hoạch, dự án, nhu cầu vận tải và kế hoạch đầu tư cho Bộ Xây dựng.

Quá trình xây dựng phương án kết nối phải bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ các hạng mục đã đủ điều kiện triển khai, đồng thời tránh đầu tư thiếu đồng bộ, không bảo đảm khả năng kết nối liên thông giữa các công trình.

Đối với kết nối đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường bộ kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Dự án phải bảo đảm chất lượng, tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027, thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Công văn số 9123/VPCP-CN ngày 8/9/2026.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15. Dự án được định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác lưỡng dụng, bảo đảm an ninh, quốc phòng và phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo định hướng phát triển, Gia Bình sẽ trở thành một trong những cửa ngõ hàng không của miền Bắc, đồng thời đảm nhận vai trò trung chuyển hành khách, hàng hóa và phát triển hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tàu bay trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trần Trọng