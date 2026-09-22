Ưu tiên đầu tư các khu tái định cư cấp thiết, bảo đảm nguồn lực thực hiện

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan báo cáo quá trình rà soát việc xây dựng, nguồn kinh phí thực hiện đề án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây là chủ trương quan trọng của thành phố, bởi liên quan trực tiếp đến an toàn và đời sống người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, sạt lở.

Do đó, các địa phương phải khẩn trương thực hiện, không để chậm trễ việc triển khai chủ trương đã được thành phố xác định.

Đối với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn khoảng 3.787 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành 2 kỳ trung hạn. Trong kỳ trung hạn đầu tiên, ưu tiên các khu vực cấp thiết nhất, có nguy cơ thiên tai cao, cần di dời dân sớm.

Theo phương án được thống nhất, nhóm ưu tiên dự kiến bố trí khoảng 4.100 hộ dân, với tổng nhu cầu vốn khoảng 2.400 tỷ đồng.

Hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đang đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.368 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được thành phố nghiên cứu bố trí từ nguồn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu, vượt thu hằng năm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xác định rõ nguồn ngân sách thành phố 600 tỷ đồng để bảo đảm cùng với 444 tỷ đồng đã bố trí, tạo nguồn lực hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện đề án trong kỳ trung hạn tới. Đồng thời, thành phố tiếp tục làm việc với Trung ương để tranh thủ nguồn hỗ trợ 1.368 tỷ đồng.

Trường hợp nguồn vốn Trung ương không được bố trí đủ, các sở, ngành phải xây dựng phương án điều chỉnh, cắt giảm danh mục; đồng thời phân nhóm dự án để xác định rõ những công trình có thể triển khai bằng nguồn lực hiện có.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu danh mục phải được phân theo nhóm ưu tiên, trong đó làm rõ nhóm dự án được bố trí khi có nguồn vốn Trung ương và nhóm dự án có thể triển khai ngay bằng nguồn lực của thành phố trong trường hợp chưa có nguồn hỗ trợ.

Đối với những khu tái định cư đang có tình trạng sạt lở, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một số dự án quy mô lớn, cấp thiết cũng được yêu cầu chủ động chuẩn bị hồ sơ, phù hợp với nguồn vốn 444 tỷ đồng đã bố trí trong trung hạn. Việc chuẩn bị sẵn dự án nhằm tạo cơ sở để thành phố tranh thủ nguồn vốn Trung ương khi có điều kiện.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư dự kiến có quy mô dưới 10 hộ tại những khu vực có điều kiện quỹ đất thuận lợi được rà soát, đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung. Các địa phương chủ động lồng ghép nguồn lực để bố trí dân cư vào các khu tái định cư hiện có, sau khi điều chỉnh, danh mục còn 132 khu.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tách rõ các nhóm dự án theo nguồn vốn và mức độ ưu tiên. Chậm nhất ngày 25/9 phải hoàn thành để trình Ban Thường vụ Thành ủy, sau đó trình HĐND thành phố xem xét.