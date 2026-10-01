Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm, minh bạch thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" (Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia).

Ưu tiên công nghệ trong nước cho Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Ảnh: M.V

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý, về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Nghị quyết 298/NQ-CP giao các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và các quy định cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các dịch vụ số trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo, quản lý chuỗi bằng chứng điện tử; quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, an ninh mạng và an ninh dữ liệu, an ninh thông tin mạng; bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ vòng đời dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Xây dựng, ban hành và tổ chức áp dụng kiến trúc tổng thể hệ thống Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, làm căn cứ thống nhất cho việc lập, thẩm định, triển khai, kết nối, nghiệm thu và vận hành các dự án thành phần.

Xây dựng kiến trúc dữ liệu, kiến trúc hạ tầng truyền dẫn; từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bảo đảm kết nối thống nhất giữa Trung tâm cấp 1, các Trung tâm cấp 2, hệ thống giám sát giao thông, các cụm xử lý - lưu trữ vùng và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin có liên quan.

Xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giao thông; phát triển các nền tảng số, dịch vụ số và ứng dụng số phục vụ quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp; chuẩn hóa, số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng điện tử hóa, khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông;

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp an ninh, sản phẩm công nghệ số trong nước phục vụ triển khai Đề án; ưu tiên các công nghệ nền tảng, hệ thống camera, thiết bị truyền dẫn, lưu trữ, xử lý dữ liệu, bảo mật và trí tuệ nhân tạo; khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, khả năng tích hợp, hiệu quả đầu tư, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu quốc gia...