Việc SpaceX liên tiếp tạo ra những đột phá trong công nghệ tên lửa tái sử dụng, đặc biệt là sự kiện tàu Starship được cánh tay cơ khí của tháp phóng bắt giữ thành công sau chuyến bay trở về từ quỹ đạo ngày 14/11/2026, không chỉ đánh dấu một bước tiến của ngành hàng không vũ trụ. Đằng sau những thành tựu ấy là một viễn cảnh lớn hơn: sự hình thành của một nền kinh tế ngoài Trái Đất, mở ra không gian phát triển mới cho nhân loại.