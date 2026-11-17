Ưu tiên công nghệ giải quyết bài toán nhà ở và đô thị
"Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết những vấn đề cấp bách về nhà ở xã hội, ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm đô thị” là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/uu-tien-cong-nghe-giai-quyet-bai-toan-nha-o-va-do-thi-246261117161957121.htm