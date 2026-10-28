Ưu tiên chuyển đổi trụ sở dôi dư sang phục vụ y tế, giáo dục

Thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ưu tiên chuyển đổi công năng

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, đến ngày 19/10/2026, thành phố có 4.153 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương và các cơ quan Trung ương chuyển giao, trong đó 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong số 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư, thành phố điều chuyển 234 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng; chuyển đổi công năng 375 cơ sở phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác; giao 18 cơ sở cho các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng hoặc thực hiện dự án. Còn lại 684 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận 667/684 cơ sở. Trong đó, 521 cơ sở được quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai và 146 cơ sở được khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Về kết quả khai thác, Trung tâm đã thông báo cho thuê ngắn hạn 448 cơ sở; lựa chọn được 49 cơ sở cho thuê theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với nhóm cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, có 43 cơ sở đã cho thuê. Tổng cộng, thành phố đã cho thuê 92 cơ sở nhà, đất dôi dư. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, xác định giá khởi điểm và tổ chức cho thuê, đấu giá theo quy định; phấn đấu đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả trong năm 2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết, để hạn chế tình trạng cơ sở nhà, đất bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, thực hiện đấu giá nguyên trạng, đồng thời cho thuê ngắn hạn trong lúc đợi lập thủ tục đấu giá. Mới đây, ngày 13/10/2026, UBND thành phố tiếp tục quyết định điều chuyển thêm 167 cơ sở từ Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (Sở Xây dựng) sang Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo các quy định mới của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngày 15/10/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và đổi mới sáng tạo. Đối với các vị trí có nhu cầu sử dụng vào mục đích công cộng như y tế, giáo dục, công viên..., Trung tâm đã lấy ý kiến địa phương, đơn vị để báo cáo UBND thành phố xem xét chuyển giao phục vụ cộng đồng.

Công tác khai thác theo hình thức cho thuê ngắn hạn và đấu giá đang được triển khai tích cực đối với các nhóm cơ sở (như 499 cơ sở theo pháp luật đất đai và 146 cơ sở theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP). Đối với những cơ sở chưa đưa vào sử dụng, Trung tâm đã thực hiện gắn bảng cảnh báo và thuê lực lượng bảo vệ để tránh xuống cấp, lãng phí.

Tháo gỡ vướng mắc

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là: Tài sản nào đủ điều kiện sẽ đưa vào khai thác ngay; cơ sở nào còn vướng mắc sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm, quyết không để lãng phí nguồn lực công. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần rà soát, tiếp nhận trên địa bàn thành phố là rất lớn. Mỗi cơ sở có đặc điểm riêng về quy hoạch, pháp lý và hiện trạng thương mại, do đó không thể áp dụng một phương án chung mà đòi hỏi phải đánh giá tỉ mỉ từng trường hợp.

Theo ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn khách quan và vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, như: Tiến độ bàn giao tài sản tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp nhận và tổ chức khai thác của đơn vị được giao quản lý. Hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, nhiều cơ sở chưa được đo đạc hoặc thiếu sơ đồ, tọa độ; hồ sơ bàn giao thiếu nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất, cần thời gian bổ sung để lập phương án đấu giá.

Một số cơ sở tại vùng sâu, vùng xa xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, công năng chưa phù hợp và lợi thế thương mại thấp nên khó thu hút nhà đầu tư. Hiện trạng thực tế tại một số cơ sở còn phức tạp, có trường hợp bị lấn chiếm hoặc chưa có mặt bằng sạch, chưa đáp ứng ngay các điều kiện cần thiết để tổ chức cho thuê. Việc xử lý những vướng mắc này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành thủ tục. Số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần rà soát, tiếp nhận và xử lý lớn, trong khi mỗi cơ sở có đặc điểm khác nhau về hồ sơ pháp lý, hiện trạng, quy hoạch và khả năng khai thác. Do đó, không thể áp dụng một phương án chung cho tất cả các cơ sở mà phải đánh giá, phân loại và xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Thành phố lập phương án khai thác, tuy nhiên còn phải tùy thuộc vào nhu cầu, thị hiếu thị trường trong vấn đề sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư của nhà đầu tư. Do đó, để giải quyết các tồn tại và khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, thành phố có những biện pháp khắc phục. Đối với các cơ sở xuống cấp, tiến hành thủ tục thanh lý tài sản trên đất để tạo mặt bằng sạch. Từ đó, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê ngắn hạn quỹ đất trống nhằm thu hút nhà đầu tư.

Các cơ sở sau khi thanh lý có vị trí phù hợp sẽ được điều chỉnh mục đích (ưu tiên lĩnh vực công cộng, đặc biệt là xây dựng công viên, cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân). Đối với các cơ sở còn lại, thành phố sẽ công khai rộng rãi thông tin, mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá hoặc thuê tài sản đúng quy định pháp luật và bám sát nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ; ưu tiên cho thuê ngắn hạn đối với các cơ sở đủ điều kiện; đẩy mạnh công tác đấu giá đối với các cơ sở phù hợp; tăng cường quản lý hiện trạng, hạn chế lấn chiếm và xuống cấp; gắn trách nhiệm thực hiện với tiến độ và kết quả cụ thể.

Ông Nguyễn Minh Nam cho biết, với tinh thần khẩn trương, chủ động và quyết liệt, Trung tâm xác định việc đưa nhà, đất công dôi dư vào khai thác là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm tổ chức khai thác ngắn hạn hiệu quả quỹ nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Kế hoạch số 62/KH-TTPTQĐ ngày 27/8/2026) với mục tiêu phấn đấu khai thác cho thuê ngắn hạn 100% đối với tất cả cơ sở nhà, đất (đảm bảo và đủ điều kiện đưa ra khai thác) do Trung tâm đang quản lý. Trong đó, ưu tiên các cơ sở đã có mặt bằng sạch, đủ điều kiện cho thuê và phù hợp với nhu cầu thị trường để sớm tổ chức khai thác, hạn chế tình trạng tài sản công bị bỏ trống kéo dài.

Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao, góp phần thực hiện yêu cầu của Chính phủ, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí và tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố theo quy định.

Liên quan đến sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các phương án đã được xác định, không để kéo dài. Trong đó, khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở nhà, đất phục vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các công trình công cộng; đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận, xác định giá trị tài sản, cấp giấy chứng nhận và hoàn thiện thủ tục cho thuê theo quy định.

Hoàn thành việc rà soát, chốt phương án xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 10/11/2026; tập trung hoàn tất các thủ tục xác định giá để đẩy nhanh khai thác, cho thuê tài sản đủ điều kiện. Các đơn vị cần thống nhất số liệu, cách đánh giá, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện; những trường hợp vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý.