Ưu tiên cho vay nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, bám sát chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo đúng quy định. Công tác quản lý nguồn vốn, điều hành kế hoạch tín dụng, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ được thực hiện chặt chẽ; việc phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và người lao động với kết quả thực hiện nhiệm vụ được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Chi nhánh.

Chất lượng tín dụng cơ bản được giữ vững, nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức thấp so với mức bình quân chung; hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiếp tục phát huy hiệu quả, với sự tham gia tích cực của chính quyền cơ sở trong quản lý, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khen thưởng cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Quang.

Năm 2026, chi nhánh được Tổng Giám đốc giao tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2025 là 1.144 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 3.047,5 tỷ đồng, với 41.238 lượt khách hành vay vốn; doanh số thu nợ đạt 2.036,2 tỷ đồng. Đến 30-9, tổng dư nợ đạt 12.033,67 tỷ đồng, tăng 1.010,6 tỷ đồng so với đầu năm, với 165.096 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, đạt 99,7% kế hoạch tăng trưởng năm 2026. Một số đơn vị đạt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao so với dư nợ năm 2025 của đơn vị như: Yên Sơn tăng 117 tỷ đồng, Chiêm Hóa tăng 99,9 tỷ đồng, Bắc Quang tăng 98,8 tỷ đồng, Hàm Yên tăng 86,1 tỷ đồng và Hà Giang tăng 75,6 tỷ đồng. Duy trì 330 điểm giao dịch tại các trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc các xã, phường trong toàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tặng thưởng cho các tập thể.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong 9 tháng đầu năm, trong những tháng cuối năm 2026, chi nhánh tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH trong dự toán ngân sách địa phương năm 2027, góp phần thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó ưu tiên nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030; các dự án chuyển đổi ngành nghề, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cho vay người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, cho vay học sinh, sinh viên các ngành STEM, cho vay nhà ở xã hội lực lượng vũ trang, cho vay theo các Nghị quyết đặc thù của HĐND tỉnh ban hành…

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã khen thưởng cho 22 tập thể và 230 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quý III-2026.