Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, dự kiến có 39/45 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 27/32 chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Ước thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 15.000 tỉ đồng, bằng 119% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng nguồn vốn đầu tư công triển khai trong năm hơn 11.910 tỉ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân hơn 5.140 tỉ đồng. Đến hết ngày 19/11/2026, đã giải ngân đạt hơn 4.870 tỉ đồng, bằng 67,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 đạt 95-100% kế hoạch vốn…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc về thu ngân sách, cân đối ngân sách địa phương, đầu tư công; đồng thời đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất định hướng ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm và các nhiệm vụ bắt buộc; rà soát, lựa chọn danh mục dự án khởi công mới theo mức độ cấp thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối vốn; thống nhất phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2027…

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, trao đổi thêm về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính thời gian qua, đặc biệt là công tác tham mưu tăng trưởng, điều hành kịch bản tăng trưởng; thu chi ngân sách; đầu tư công; đảm bảo nguồn lực cho các chính sách địa phương…

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, nhiệm vụ từ đây đến cuối năm còn rất nặng nề, ngành Tài chính phải nỗ lực phối hợp với sở, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhằm đạt mục tiêu đề ra; tăng cường công tác điều hành đầu tư công; ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh; khẩn trương phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; đồng thời cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính soạn thảo trình HĐND tỉnh…