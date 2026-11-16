Ưu tiên bố trí nguồn lực cho hai xã thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa
Sáng 16/11, tại xã Vĩnh Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng Tổ đại biểu số 29, HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri 5 xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/uu-tien-bo-tri-nguon-luc-cho-hai-xa-thi-diem-mo-hinh-xa-phuong-xa-hoi-chu-nghia-246261116190013169.htm