Ưu tiên bảo vệ bản thân để gìn giữ những điều trân quý

Nhằm nâng cao nhận thức về HPV, MSD Việt Nam triển khai chiến dịch với thông điệp “Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên”, khuyến khích phụ nữ chủ động tìm hiểu thông tin khoa học về HPV và các bệnh lý liên quan, nhận biết biện pháp dự phòng và trao đổi với nhân viên y tế để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Chiến dịch kéo dài đến hết tháng 12/2026, có sự phối hợp chuyên môn của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, cùng sự đồng hành của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, người mẫu Cao Thiên Trang và chị Hoàng Thị Ngọc Anh (kinh doanh tự do). Từ những vai trò và trải nghiệm khác nhau, mỗi người chia sẻ câu chuyện riêng về những điều mình ưu tiên và mong muốn bảo vệ trong cuộc sống.

Chủ động quan tâm đến phòng ngừa HPV

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều liên quan đến tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao dai dẳng. Tại Việt Nam, theo dữ liệu GLOBOCAN 2024, ước tính có 8.274 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung và 4.110 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu, với mức 28,2% được ghi nhận trong các tài liệu triển khai Kế hoạch hành động quốc gia.

Đồng thời, nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của chính phủ, HPV được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Mở rộng theo lộ trình từ năm 2026. Theo định hướng triển khai, nhóm được ưu tiên gồm trẻ em gái học lớp 6 và trẻ em gái 12 tuổi không đi học, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Việc tổ chức thực hiện được tính toán theo lộ trình, phù hợp với điều kiện nguồn lực và khả năng cung ứng vắc xin.

Những dữ liệu này cho thấy dự phòng và phát hiện sớm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung. Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 358/QĐ-BYT, xác định nâng cao hiệu quả dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị là những định hướng trọng tâm. Kế hoạch đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông, nâng cao nhận thức và đa dạng hóa hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm dân cư.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch của MSD Việt Nam hướng tới giúp phụ nữ tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy về HPV và các biện pháp dự phòng hiện có. Thông điệp được xây dựng trên quan điểm: bảo vệ sức khỏe bản thân cũng là cách gìn giữ những người thân yêu, những kế hoạch tương lai và những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ những điều trân trọng

Với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, chăm sóc sức khỏe là nền tảng để phụ nữ tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và những lựa chọn của riêng mình. Cô chia sẻ: “Sức khỏe cần được ưu tiên, vì đó là thứ giúp mình có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và đi đường dài với những điều mình lựa chọn.”

Từ trải nghiệm từng điều trị tổn thương tiền ung thư, người mẫu Cao Thiên Trang mong muốn nhắn gửi phụ nữ hãy dành sự quan tâm cho chính mình: “Tôi nhận ra phụ nữ hoàn toàn xứng đáng ưu tiên chính mình, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.”

Trong khi đó, với chị Hoàng Thị Ngọc Anh, câu chuyện bắt đầu từ vai trò người mẹ và mong muốn có đủ sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng gia đình. Từ hành trình điều trị tiền ung thư cổ tử cung, chị chia sẻ: “Tiếc nuối không phải là lúc tôi phát hiện mình mắc bệnh, mà là khi nhận ra mình có thể đã chủ động phòng ngừa từ sớm hơn.”

Từ trái sang, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, chị Hoàng Thị Ngọc Anh, bà Nguyễn Thủy An (đại diện MSD), người mẫu Cao Thiên Trang đồng hành chia sẻ thông điệp: Ưu tiên bảo vệ mình để bảo vệ điều mình ưu tiên.

Ba câu chuyện với những trải nghiệm khác nhau cùng góp phần đưa HPV và các bệnh lý liên quan đến gần hơn với đời sống, khuyến khích phụ nữ chủ động quan tâm đến sức khỏe.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa, MSD Việt Nam, cho biết: “Tại MSD, chúng tôi tin rằng những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành những giải pháp giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn. Trong lĩnh vực phòng ngừa HPV, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức khoa học mà còn là khuyến khích mỗi người chủ động hành động để bảo vệ sức khỏe của mình.

Bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa MSD Việt Nam, chia sẻ ý nghĩa của chiến dịch và khẳng định cam kết lâu dài của MSD trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các biện pháp dự phòng hiện có và chủ động trao đổi với nhân viên y tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho sức khỏe của bản thân. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của MSD nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.”

Dự phòng HPV không phải là câu chuyện của riêng một nhóm phụ nữ nào. Mỗi người có hoàn cảnh, ưu tiên và nhu cầu sức khỏe khác nhau. Việc tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy và trao đổi với nhân viên y tế sẽ giúp mỗi người có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ em gái và phụ nữ nên dự phòng với vắc xin HPV, số liều phụ thuộc vào tuổi, loại vắc xin và tình trạng miễn dịch và theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Dự phòng ở độ tuổi sớm, trước khi có nguy cơ phơi nhiễm HPV, giúp phát huy hiệu quả phòng bệnh tốt hơn.

Quan tâm đến sức khỏe bản thân không có nghĩa là đặt mình lên trên người khác. Đó còn là cách để mỗi người tiếp tục hiện diện, chăm sóc và đồng hành cùng những điều mình yêu thương, trân trọng.