Ưu tiên 103 dự án với số vốn kêu gọi đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng

Quyết định số 4950/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 – 2030 gồm: Lĩnh vực năng lượng có 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế 5 dự án.

"Viên kim cương xanh" ở Phong Nha Kẻ Bàng trở thành điểm nhấn khác biệt của du lịch Quảng Trị.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan công bố, quảng bá rộng rãi danh mục dự án; xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư; làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát địa điểm, đề xuất dự án. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ UBND tỉnh về tiến độ và kết quả vận động, thu hút đầu tư…

UBND tỉnh Quảng Trị giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Với lợi thế bờ biển dài, đẹp và còn nguyên sơ, tỉnh Quảng Trị đang thu hút các nhà đầu tư chiến lược để đưa Quảng Trị trở thành điểm đến của du khách quốc tế và trong nước.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác xúc tiến đầu tư theo quy định; rà soát, đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy định hiện hành.

Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh Quảng Trị ưu tiên kêu gọi đầu tư một số dự án: Dự án nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, diện tích dự kiến 42,23 ha; Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt và trạm trung chuyển tại xã Nam Trạch, quy mô khoảng 12,8 ha, công suất xử lý dự kiến 600 tấn/ngày, kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện công suất 15 MW.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I góp phần để Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm năng lượng của cả nước.

Đối với logistics, tỉnh Quảng Trị ưu tiên thu hút các dự án vào Trung tâm Logistics Bến Quan tại xã Bến Quan (khoảng 100 ha); Trung tâm dịch vụ logistics phường Nam Đông Hà (27,69 ha) và Trung tâm Logistics phục vụ hành lang kinh tế tại phường Ba Đồn (3,48 ha). Các dự án khi đi vào hoạt động được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu trữ, trung chuyển, phân phối hàng hóa và kết nối hoạt động sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Thế mạnh của tỉnh Quảng Trị là lĩnh vực du lịch, dịch vụ với nhiều cảnh quan thiên nhiên mang nhiều giá trị khác biệt. Tỉnh Quảng Trị kêu gọi các nhà đầu tư vào hoạt động để “viên kim cương xanh” Phong Nha Kẻ Bàng phát huy giá trị. Bên cạnh đó, các khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp sân golf Chà Nòi; Khu du lịch - dịch vụ Mũi Trèo - Rú Bàu; Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi; Khu du lịch sinh thái Brai - Tà Puông… cũng được ưu tiên đầu tư phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm sau khi ký biên bản hợp tác đầu tư của Tập đoàn TH vào tỉnh Quảng Trị.

Việc công bố mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, tỉnh Quảng Trị đang gửi thông điệp mạnh mẽ, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án, tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả trong xúc tiến đầu tư.

Quảng Trị xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với 4 trụ cột phát triển là logistics, du lịch, nông nghiệp xanh và công nghiệp năng lượng. Quảng Trị đang chú trọng chuẩn bị quỹ đất, mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính để 103 dự án ưu tiên đầu tư sớm mang lại hiệu quả giá trị trong thực tế.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ về việc quan hệ, hợp tác của một số doanh nghiệp Ấn Độ vào đầu tư ở Quảng Trị.