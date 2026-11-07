Ưu thế không gian của Mỹ chấm dứt khi Trung Quốc sao chép thành công tàu vũ trụ X-37B

Cơ quan tình báo Mỹ mới đây đã công bố những bức ảnh đầu tiên về phương tiện không gian của Trung Quốc, có hình dáng bên ngoài tương tự tàu vũ trụ X-37B của nước này.

Theo ghi nhận, Trung Quốc đã phát triển một loại tàu con thoi có thể tái sử dụng, kết hợp các đặc tính của máy bay và tàu vũ trụ, phương tiện này có hình dáng tương tự chiếc X-37B nổi tiếng của Mỹ.

Ảnh chụp phương tiện đặc biệt này đã được Văn phòng Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trong một báo cáo về các mối đe dọa mới nổi từ bên ngoài không gian.

Hình ảnh từ vệ tinh Maxar cũng ghi lại chi tiết một tàu con thoi của Trung Quốc, phương tiện này có thể hoạt động ở ranh giới giữa khí quyển và không gian, đi vào quỹ đạo và quay trở lại Trái đất.

Đối với lĩnh vực quân sự, những thiết bị như vậy chủ yếu là phương tiện để tiếp cận không gian, thử nghiệm công nghệ mới và có khả năng hỗ trợ các hoạt động tác chiến.

Thông tin về phương tiện này sau đó đã được hé lộ, tên gọi chính thức của nó là Shenlong (Thần Long), đã nhiều lần được đưa lên quỹ đạo bởi tên lửa Trường Chinh 2F.

Tổng cộng Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 4 sứ mệnh của tàu vũ trụ thuộc loại này. Lần phóng đầu tiên diễn ra vào ngày 4/9/2020, sứ mệnh thứ hai vào ngày 4/8/2022, nhiệm vụ thứ ba vào ngày 14/12/2023 và lần thứ tư mới diễn ra hôm 7/2/2026.

Trong nhiệm vụ thứ hai và thứ ba, tàu vũ trụ Shenlong đã trải qua 276 và 266 ngày hoạt động trên quỹ đạo. Trước đó, việc phụ thuộc vào tàu vũ trụ dùng một lần khiến việc tiếp cận không gian trở nên đắt đỏ và có nhiều hạn chế.

Mặc dù đòi hỏi quá trình phát triển phức tạp và tốn kém hơn ban đầu, phương tiện dùng nhiều lần có thể giảm đáng kể chi phí các chuyến bay vào vũ trụ thông qua việc thu hồi, sửa chữa và tái sử dụng.

"Mỹ là quốc gia đầu tiên có chương trình chế tạo máy bay vũ trụ tái sử dụng đang hoạt động, trong khi Bắc Kinh hy vọng sẽ trở thành quốc gia thứ hai", văn bản của tình báo Mỹ cho biết.

Các công ty vũ trụ Trung Quốc hiện đang hoàn thiện tàu con thoi có thể tái sử dụng, giúp Bắc Kinh đạt được cả mục tiêu quân sự, dân sự và thương mại rộng lớn hơn trong không gian.

Tại Mỹ, Tập đoàn Boeing là nhà chế tạo tàu vũ trụ không người lái X-37B được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian. Dự án này được NASA khởi xướng, nhưng sau đó bàn giao cho quân đội, X-37B đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên vào năm 2010.

Chiều dài thân của máy bay vũ trụ X-37B là 8,28 m và sải cánh ở mức 4,6 m. Theo các nguồn thông tin công khai, trọng lượng cất cánh tối đa của phương tiện trên là 4.990 kg.

Chiếc X-37B đủ sức phóng các vật thể nặng tới 900 kg vào không gian, đây chính là điều gây lo ngại lớn bởi đó hoàn toàn có thể là đầu đạn. Tốc độ tối đa được công bố của phương tiện này vào khoảng 28.200 km/h.