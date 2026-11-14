Ưu đãi thuế 'tiếp sức' doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư xanh

Ảnh minh hoạ

Hiểu đúng đối tượng và thời gian miễn thuế

Khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Chính phủ cụ thể hóa chính sách tại Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp được cấp giấy trước khi Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì được hưởng cho thời gian còn lại.

Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý mốc tính thời gian là năm đầu được cấp giấy chứng nhận, không mặc nhiên tính từ năm bắt đầu có lãi.

Ưu đãi cũng không áp dụng cho mọi doanh nghiệp mới thành lập. Nghị định loại trừ một số trường hợp như thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc loại hình doanh nghiệp. Các trường hợp liên quan đến người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh, người có vốn góp cao nhất tại doanh nghiệp khác phải được đối chiếu với điều kiện cụ thể.

Đây là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện quy định, không phải miễn toàn bộ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp vẫn cần thực hiện kế toán, hóa đơn, kê khai và các nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Tạo dư địa đầu tư cho chất lượng nông sản

Những năm đầu, doanh nghiệp thường phải đồng thời đầu tư thiết bị, thuê mặt bằng, tuyển dụng, tìm khách hàng và hoàn thiện bộ máy quản lý. Đối với chế biến nông sản, nhu cầu vốn còn gắn với thu mua nguyên liệu theo mùa vụ, bảo quản và duy trì chất lượng hàng hóa.

Khi phát sinh thu nhập thuộc diện được miễn thuế, doanh nghiệp có điều kiện giữ lại thêm nguồn lực. Tuy nhiên, miễn thuế không phải khoản hỗ trợ tiền mặt cấp ngay khi thành lập; mức hưởng thực tế phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và điều kiện áp dụng.

Với doanh nghiệp nông nghiệp, nguồn lực giữ lại có thể được bố trí cho những khâu tác động trực tiếp đến giá trị sản phẩm: cải tiến sơ chế, đầu tư sấy và bảo quản, hoàn thiện bao bì, kiểm nghiệm chất lượng hoặc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Chẳng hạn, một cơ sở chế biến mới thành lập có thể ưu tiên thiết bị giúp giảm hao hụt nguyên liệu và ổn định chất lượng giữa các lô hàng. Khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thêm cơ sở đàm phán với nhà phân phối và phát triển thị trường.

Với đơn vị tham gia chuỗi nông nghiệp hữu cơ, việc đầu tư cần gắn với quản lý vùng nguyên liệu, kiểm soát đầu vào, hồ sơ truy xuất và yêu cầu chứng nhận của tiêu chuẩn lựa chọn. Những công việc này đòi hỏi nguồn lực thường xuyên, cần được tính trong kế hoạch sản xuất thay vì chỉ thực hiện khi có đơn hàng.

Ưu tiên đầu tư theo khả năng tài chính

Lợi ích từ miễn thuế cần được đặt trong kế hoạch dòng tiền tổng thể. Doanh nghiệp mới không nhất thiết phải mở rộng ngay quy mô; việc duy trì vốn lưu động, trả lương và bảo đảm nguồn nguyên liệu cũng có ý nghĩa quan trọng.

Tùy giai đoạn phát triển, doanh nghiệp cần lựa chọn khoản đầu tư giải quyết đúng điểm yếu. Nếu chất lượng thiếu ổn định, ưu tiên có thể là quy trình và thiết bị. Nếu sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu nhưng tiêu thụ chậm, nguồn lực cần hướng đến phân phối, dịch vụ khách hàng và phát triển thị trường.

Chuyển đổi xanh cũng nên bắt đầu từ những giải pháp đo được hiệu quả: tiết kiệm điện, nước; giảm thất thoát nguyên liệu; quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm phù hợp. Các thay đổi này cần gắn với chi phí vận hành và điều kiện thực tế của cơ sở.

Trong suốt thời gian ưu đãi, doanh nghiệp cần chuẩn bị phương án tài chính cho giai đoạn tiếp theo. Giá thành, giá bán và kế hoạch đầu tư phải được tính toán để hoạt động vẫn duy trì được khi thời gian miễn thuế kết thúc.

Kết hợp ưu đãi với hỗ trợ vốn và thị trường

Ưu đãi thuế tạo điểm tựa nhưng không thay thế được vốn đầu tư, năng lực quản trị và đầu ra sản phẩm. Đặc biệt, doanh nghiệp chưa phát sinh thu nhập chịu thuế vẫn có thể gặp khó khăn về tiền mua nguyên liệu, trả lương hoặc đầu tư ban đầu.

Vì vậy, hướng dẫn chính sách cần rõ ràng, thống nhất, giúp doanh nghiệp xác định đúng điều kiện hưởng và thực hiện hồ sơ. Hoạt động tư vấn kế toán, quản trị tài chính, tiếp cận tín dụng và kết nối thị trường cần được triển khai song song.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, liên kết với hợp tác xã, hộ sản xuất và đơn vị phân phối giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguyên liệu, chất lượng và tiêu thụ. Đây là nền tảng để nguồn lực từ ưu đãi thuế được chuyển thành năng lực kinh doanh lâu dài.

Ba năm miễn thuế là cơ hội tích lũy cho doanh nghiệp đủ điều kiện. Giá trị của chính sách sẽ được thể hiện rõ hơn khi nguồn lực giữ lại góp phần tạo ra sản phẩm tốt, việc làm ổn định và những chuỗi liên kết có trách nhiệm với người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường.