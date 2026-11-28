Việt Nam hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 97%-98%. Các SME thường gặp hạn chế về công nghệ, quản trị và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn.

Trước đây, quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội khuyến khích doanh nghiệp lớn dẫn dắt SME thông qua công cụ thuế.

Tại khoản 5, Điều 10 Nghị quyết này, Quốc hội cho phép chi phí đào tạo và đào tạo lại nhân lực của doanh nghiệp lớn cho SME tham gia chuỗi được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế. Mới đây, cơ chế này được cụ thể hóa tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP.

Mới nhất Luật là sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các luật thuế liên quan vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-1-2027).

Cụ thể tại khoản 2, Điều 1 của luật này đã mở rộng diện chi phí được trừ: ngoài đào tạo, đào tạo lại nhân lực, doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp lớn được tính vào chi phí được trừ các khoản chi cho tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho SME tham gia chuỗi giá trị.

Đồng thời, khoản 5, Điều 4 của luật đã bãi bỏ khoản 5, Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15, chuyển quy định này thành quy phạm ổn định trong Luật Thuế TNDN.

Với việc luật hóa các chi phí được trừ như trên, Nhà nước đã thừa nhận mối liên kết lợi ích trong chuỗi giá trị khi nâng cao năng lực nhà cung cấp giúp doanh nghiệp đầu chuỗi tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Về mặt tài khóa, Nhà nước đồng tài trợ gián tiếp thông qua phần thuế TNDN giảm thu tương ứng, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản hơn vào mạng lưới cung ứng nội địa.

Để hạn chế rủi ro kê khai sai lệch hoặc chuyển giá giữa các bên có quan hệ liên kết, doanh nghiệp cần chú trọng một số yếu tố. Trước hết, cần xác định chủ thể. Với doanh nghiệp đầu chuỗi mới được bổ sung, cần bám sát văn bản hướng dẫn để xác định rõ vai trò dẫn dắt chuỗi.

Tiếp đó là xác lập quan hệ chuỗi, SME thụ hưởng cần có hợp đồng hợp tác, cung ứng hoặc gia công ký kết hợp pháp với doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn.

Về chứng từ và chuẩn mực chuyên môn: chi phí đào tạo, đào tạo lại tuân thủ pháp luật về lao động; các khoản chi tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, chuyển giao công nghệ cần có hồ sơ, hợp đồng/đề án, nghiệm thu kết quả và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các quy định trên nằm trong hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ giai đoạn 2025-2027 nhằm tạo điều kiện cho khu vực SME phát triển. Từ ngày 1-1-2027, cơ chế khấu trừ chi phí cho doanh nghiệp đầu chuỗi sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp lớn dẫn dắt SME nâng cao năng lực công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.