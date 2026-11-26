Ưu đãi thuế tiếp sức doanh nghiệp đầu tư R&D

Đối với doanh nghiệp công nghệ, R&D không chỉ là nghiên cứu một công nghệ mới, mà còn là quá trình liên tục cải tiến sản phẩm, phát triển tính năng, tối ưu quy trình và nâng cao năng suất. Đây là hoạt động cần đầu tư thường xuyên, trong khi kết quả thường đòi hỏi thời gian dài mới có thể chuyển hóa thành giá trị thương mại.

Ông Quách Ngọc Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Workit cho rằng, ưu đãi thuế cho R&D không nên chỉ được nhìn nhận là việc giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, mà cần được xem là chính sách đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp tạo ra công nghệ, sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong tương lai. Đối với doanh nghiệp công nghệ, một đồng được giữ lại và tái đầu tư đúng vào nghiên cứu, phát triển có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều trong dài hạn.

Chính sách cho phép khấu trừ tối đa 200% chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, dành thêm nguồn lực đầu tư cho công nghệ. Ảnh: Lê Toàn

Theo ông Long, với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, R&D hiện diện ngay trong quá trình phát triển sản phẩm. Đó là việc liên tục cải tiến tính năng, tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và đáp ứng những thay đổi của thị trường. Vì vậy, khi chi phí nghiên cứu được hỗ trợ thông qua chính sách thuế, doanh nghiệp có thể giảm áp lực tài chính, dành thêm nguồn lực đầu tư cho công nghệ, nhân sự kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

Đáng chú ý, chi phí R&D trong lĩnh vực phần mềm không chỉ là khoản đầu tư cho thiết bị hay hạ tầng, mà còn bao gồm tiền lương của nhân sự trực tiếp nghiên cứu, chi phí thuê chuyên gia, nghiên cứu công nghệ, thử nghiệm sản phẩm, xây dựng môi trường kiểm thử, mua hoặc thuê công cụ, bản quyền và giấy phép công nghệ phục vụ nghiên cứu. Đây là những khoản chi doanh nghiệp phải bỏ ra trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm, ngay cả khi kết quả kinh doanh chưa xuất hiện.

Ở góc độ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, ông Lê Viết Khánh Vũ, Phó giám đốc Công ty cổ phần Leadsmax Group cho biết, hoạt động R&D hiện nay chủ yếu gắn với việc ứng dụng công nghệ để cải thiện hoạt động kinh doanh và tối ưu vận hành. Doanh nghiệp tập trung phát triển các công cụ quản lý nội bộ, xử lý và phân tích dữ liệu, tự động hóa những công việc thủ công, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và nâng cao năng suất.

Theo ông Hồ Văn Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ InApps, ưu đăi thuế sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi phù hợp với chu kỳ đầu tư của doanh nghiệp công nghệ. Với những doanh nghiệp chưa có lợi nhuận, ông đề xuất nghiên cứu cơ chế chuyển phần lợi ích ưu đăi sang các năm tiếp theo hoặc có h́nh thức hỗ trợ R&D trực tiếp, có chọn lọc, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp phát triển công nghệ mới.

Với những hoạt động này, phần lớn chi phí dành cho nhân sự công nghệ, thời gian phát triển, nền tảng, hạ tầng và công cụ. Do nguồn lực tài chính, nhân sự còn hạn chế, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường ưu tiên những dự án có khả năng ứng dụng rõ ràng, phục vụ trực tiếp nhu cầu kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận R&D độc lập mà bố trí nhân sự công nghệ kiêm nhiệm các công việc phát triển, vận hành và cải tiến sản phẩm.

Đánh giá chính sách cho phép tính chi phí R&D ở mức tối đa 200% là tín hiệu tích cực, ông Vũ cho rằng cơ chế này giúp giảm một phần nghĩa vụ thuế, qua đó cải thiện hiệu quả tài chính của các khoản đầu tư công nghệ.

“Ví dụ, trước đây một dự án phát triển công cụ tự động hóa có thể bị trì hoãn vì chi phí tương đối lớn so với lợi ích trước mắt, thì nay doanh nghiệp có thêm một yếu tố để cân nhắc triển khai sớm hơn”, ông Vũ chia sẻ.

Theo ông Vũ, việc đầu tư cho R&D vẫn cần được cân đối với dòng tiền, khả năng ứng dụng và hiệu quả của từng dự án. Tuy vậy, ưu đãi thuế có thể góp thêm cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn hơn khi xem xét các kế hoạch phát triển công nghệ, nhất là những dự án cần thời gian và nguồn lực để tạo ra giá trị lâu dài.

Tạo động lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm

Nếu ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động hiện tại thì đầu tư cho R&D còn mở ra cơ hội phát triển nền tảng, sản phẩm và giải pháp do doanh nghiệp tự nghiên cứu, xây dựng. Đây là bước chuyển từ khai thác công nghệ sẵn có sang tích lũy năng lực công nghệ và tài sản trí tuệ của riêng mình.

Ở góc độ doanh nghiệp phần mềm, ông Hồ Văn Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ InApps cho biết, khoản đầu tư lớn nhất cho R&D không hẳn nằm ở máy móc, thiết bị hay hạ tầng, mà chủ yếu là nhân lực chất lượng cao và chi phí cơ hội. Một kỹ sư giỏi có thể trực tiếp tham gia dự án của khách hàng và tạo ra doanh thu. Nhưng nếu doanh nghiệp dành nhân sự đó cho nghiên cứu AI, xây dựng nền tảng hoặc phát triển sản phẩm riêng trong 6 - 12 tháng, doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí trước khi có kết quả thương mại.

Ông Tâm chia sẻ, doanh nghiệp cần cân bằng giữa dòng tiền ngắn hạn và mục tiêu đầu tư công nghệ dài hạn. Nếu chỉ tập trung vào doanh thu hiện tại, doanh nghiệp có nguy cơ chậm lại trong cuộc đua công nghệ. Trong khi đó, đầu tư cho R&D là quá trình cần sự kiên trì, bởi kết quả nghiên cứu không phải lúc nào cũng có thể chuyển hóa ngay thành doanh thu.

Tại InApps, định hướng được doanh nghiệp theo đuổi là phát triển theo mô hình AI-native engineering, đẩy mạnh tự động hóa, xây dựng các nền tảng công nghệ có khả năng tái sử dụng và phát triển sản phẩm riêng như InCard. Cách tiếp cận này hướng tới việc tích lũy năng lực công nghệ và tài sản trí tuệ, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ theo từng dự án.

Với định hướng đó, chính sách khấu trừ tối đa 200% chi phí R&D có ý nghĩa thiết thực khi giúp giảm chi phí đầu tư thực tế sau thuế, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp dành nguồn lực cho các lĩnh vực như AI Agent, tự động hóa quy trình, kiến trúc nền tảng và những giải pháp có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường quốc tế.

Theo ông Tâm, việc đánh giá chi phí R&D cần chú trọng quá trình nghiên cứu thực tế, không chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng. Doanh nghiệp có thể sử dụng hồ sơ điện tử, tài liệu kỹ thuật, kết quả thử nghiệm và chứng từ chi phí để chứng minh hoạt động nghiên cứu. Bởi đặc thù của R&D luôn gắn với thử nghiệm, một nghiên cứu chưa tạo ra sản phẩm thương mại vẫn có thể đóng góp vào quá trình tích lũy tri thức và phát triển công nghệ.

Hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp thuận lợi đầu tư R&D Để chính sách thuận lợi hơn khi triển khai, ông Quách Ngọc Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Workit kiến nghị cần có danh mục cụ thể về hoạt động, khoản chi được tính là R&D; hướng dẫn rơ cách xác định, ghi nhận và chứng minh chi phí. Chính sách cũng cần được duy tŕ ổn định để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phát triển dài hạn. Cùng quan điểm, ông Lê Viết Khánh Vũ, Phó giám đốc Công ty cổ phần Leadsmax Group đề xuất hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động công nghệ thông tin, phần mềm, AI và chuyển đổi số; làm rơ cách phân bổ chi phí nhân sự công nghệ tham gia nhiều công việc. Quy tŕnh chứng minh chi phí cũng cần phù hợp với quy mô doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ.