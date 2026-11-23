Cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp song song linh hoạt

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam hiện có trên 5,2 triệu hộ kinh doanh. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu cả nước có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và 3 triệu tới 2045. Như vậy, bình quân mỗi năm cả nước có thêm 30.000 - 40.000 doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025. Đồng thời, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) với nhiều đề xuất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp…

Chính sách ưu đãi thuế đang tạo nhiều động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thanh

Đánh giá các chính sách trên, TS. Phan Phương Nam, Phó Trưởng khoa Luật Thương mại (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, dưới góc độ pháp lý và tài chính, gói chính sách này được đánh giá qua ba góc độ sau. Trước hết, cơ chế ưu đãi thuế TNDN song song linh hoạt. Trong đó, cho phép miễn thuế TNDN 3 năm liên tục cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu. Cơ chế thứ hai, miễn thuế 2 năm liên tục kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh (ưu đãi tính từ năm thứ 4 nếu không có thu nhập trong 3 năm đầu). Điều kiện tiên quyết là hộ kinh doanh tiền thân phải có lịch sử hoạt động liên tục tối thiểu 12 tháng. Sự tiến bộ thể hiện khi trao quyền cho doanh nghiệp chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất…

Yếu tố quyết định giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển mình TS. Phan Phương Nam cho rằng, tính hiệu quả của công cuộc chuyển đổi không chỉ nằm ở số thuế được miễn, năng lực tổ chức kế toán, khả năng tiếp cận mặt bằng - vốn vay và một môi trường hành chính liên thông, cho phép kế thừa cả năng lực lẫn nghĩa vụ tài chính mới là những yếu tố quyết định giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển mình.

Cùng với đó, cải cách phương thức quản lý và nới lỏng ngưỡng doanh thu chịu thuế. Theo khoản 6 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 và Điều 13 Luật Quản lý thuế năm 2025, phương pháp khoán chính thức chấm dứt. Việc chuyển sang cơ chế tự kê khai được số hóa thông qua hệ thống hóa đơn điện tử máy tính tiền và cơ chế nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, khai nộp thay. Đồng thời, việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đã tạo ra vùng đệm tài chính an toàn cho người kinh doanh.

“Từ đó, có thể thấy rằng hệ thống ưu đãi thuế năm 2026 đã giải quyết được ba điểm trọng yếu: giảm chi phí tuân thủ (bỏ khoán, bỏ môn bài), triệt tiêu chi phí thành lập (miễn lệ phí đăng ký) và giảm áp lực thuế trực thu (miễn thuế TNDN 2 - 3 năm). Hướng đi này hoàn toàn bám sát mục tiêu số hóa quản lý thuế theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính”, TS. Phan Phương Nam cho hay.

Cần được cộng hưởng bởi các chính sách bệ phóng phi thuế

Tuy nhiên, để hộ kinh doanh thực sự mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, theo TS. Phan Phương Nam, hệ thống ưu đãi thuế cần được cộng hưởng bởi các chính sách bệ phóng phi thuế. Dù pháp luật hiện hành đã phác thảo các trụ cột cơ bản về mặt bằng, tín dụng và mua sắm công… cần khẩn trương hoàn thiện chính sách đồng bộ sau đây để lấp đầy những khoảng trống trong khâu thực thi.

Thứ nhất, thiết lập chính sách kế toán - thuế đồng hành thực chất. Bên cạnh việc cung cấp phần mềm kế toán dùng chung miễn phí, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp để doanh nghiệp trang trải chi phí thuê dịch vụ đại lý thuế hoặc kế toán chuyên nghiệp trong 2 đến 3 năm đầu, giúp họ định hình hệ thống sổ sách chuẩn chỉnh.

Thứ hai, định lượng và quy trình hóa các ưu đãi về tín dụng, đất đai. Các quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết số 198/2025/QH15 vẫn mang tính chất khung. Việc giao UBND cấp tỉnh tự quy định tiêu chí hỗ trợ mặt bằng hay ấn định mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm mà chưa làm rõ nguồn vốn cấp bù sẽ khiến chính sách khó đi vào thực tiễn. Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn quy định rõ luồng vốn, chuẩn hóa bộ tiêu chí giao đất công, đồng thời thiết lập giới hạn thời gian giải quyết thủ tục thật minh bạch nhằm loại bỏ cơ chế xin - cho.

Thứ ba, thiết kế cơ chế bảo lưu năng lực trong mua sắm công. Đặc quyền dành riêng các gói thầu dưới 20 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ (Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15) là rất thiết thực. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy định đấu thầu thông thường, pháp nhân mới dễ bị đánh trượt do thiếu hợp đồng tương tự hoặc báo cáo tài chính các năm trước. Cần bổ sung cơ chế cho phép doanh nghiệp mới được quyền kế thừa toàn bộ lịch sử năng lực, kinh nghiệm và doanh thu từ thời kỳ còn là hộ kinh doanh. Đồng thời, tiêu chí doanh nghiệp do phụ nữ, thanh niên làm chủ cần được định lượng bằng tỷ lệ sở hữu vốn cụ thể để tránh trục lợi…

Còn theo TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, điểm đáng chú ý nhất của dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tư duy “chuyển đổi có kế thừa, có hỗ trợ và có thời gian thích nghi”.

Dự thảo đề xuất doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được kế thừa quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp; được hỗ trợ chuyển tiếp dữ liệu thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội, lịch sử tín dụng; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố lần đầu; áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, kế toán và báo cáo đơn giản; đồng thời được hỗ trợ nền tảng số, phần mềm kế toán và dịch vụ kế toán trong thời gian đầu.

Rào cản lớn nhất của hộ kinh doanh không chỉ là chi phí thành lập doanh nghiệp mà còn là tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp hơn, nghĩa vụ nhiều hơn và chi phí tuân thủ tăng lên. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ cần giúp hộ kinh doanh thấy rõ lợi ích khi chuyển đổi và có đủ thời gian để thích nghi.

Tiếp sức hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Theo TS. Phan Phương Nam, thực tế thị trường cho thấy, rất nhiều hộ kinh doanh khi quyết định chuyển đổi đã sở hữu một nền tảng doanh thu khá lớn. Các cơ sở này có doanh thu dao động ở mức vài tỷ đồng mỗi năm. Nhóm này rõ ràng không thuộc diện được miễn thuế hoàn toàn theo ngưỡng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ đang bước đầu làm quen với mô hình mới và rất cần được tiếp sức. Nhận diện đúng đặc điểm này, một lớp lưới hỗ trợ thứ hai đã được Quốc hội ban hành. Thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16, Quốc hội đã quyết định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Hầu hết các hộ kinh doanh quy mô lớn khi chuyển thành pháp nhân đều sẽ nằm gọn trong tệp đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chính sách này. Pháp luật còn mở ra một cơ chế ưu đãi nối tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị quyết 43/2026/QH16 sẽ được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Cách tính toán chồng lớp này giúp đưa nghĩa vụ tài chính cuối cùng xuống mức rất thấp. Doanh nghiệp có được một không gian thênh thang để tích lũy nguồn lực. Văn Nam