Ngày 17/11, tại Hội nghị xúc tiến CEPA, ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương - cho biết, CEPA đang tạo ra nhiều lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại UAE.

Theo ông Khanh, CEPA chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026. Thời gian qua, việc triển khai hiệp định mở thêm cơ hội hợp tác, đồng thời đặt ra yêu cầu doanh nghiệp chủ động nắm bắt cam kết và chuẩn bị năng lực đáp ứng thị trường.

Những lợi thế này gồm mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục đơn giản hơn và cơ hội kết nối với nhiều đối tác, nhà nhập khẩu UAE. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Đông.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên. Ảnh: Thu Phương.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - UAE đạt gần 6,2 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 4,6 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 1,6 tỷ USD.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang UAE, đạt gần 2,6 tỷ USD. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 565,8 triệu USD. Một số mặt hàng nông sản, tiêu dùng cũng ghi nhận kim ngạch đáng chú ý, như hạt điều đạt 107,5 triệu USD, dệt may đạt 101,5 triệu USD, rau quả đạt 62,7 triệu USD.

UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE, diễn ra ngày 17/11.

Để tận dụng hiệu quả hiệp định, ông Ngô Chung Khanh lưu ý doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản, đặc biệt chú trọng quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu tại UAE.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến đặc thù UAE là một thị trường trung chuyển quan trọng tại Trung Đông. Việc tiếp cận thị trường này cần gắn với tìm hiểu đối tác, nhu cầu nhập khẩu và cơ hội kết nối để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Đại sứ UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi cho biết, quá trình đàm phán CEPA chỉ diễn ra trong 14 tháng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và các bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.