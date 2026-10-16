Ưu đãi thuế mở đường cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Các cơ quan quản lý đã kiến tạo nên một không gian ưu đãi sâu rộng để các cơ sở kinh doanh tự tin chuyển đổi mô hình.

Sự phát triển của một cơ sở kinh doanh mang nhiều nét tương đồng với vòng đời của một cái cây. Khi bộ rễ đã cắm sâu và tán lá vươn rộng, chiếc chậu mang tên hộ kinh doanh ban đầu thường trở nên chật hẹp. Quy mô nhân sự tại cơ sở phình to theo thời gian. Dòng tiền lưu chuyển ngày một mạnh mẽ. Tệp khách hàng cũng dần trở nên đa dạng hơn.

Lúc này, việc khoác lên mình danh xưng doanh nghiệp là một sự chuyển mình mang tính quy luật. Việc trở thành một công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần mang lại tư cách pháp nhân độc lập. Địa vị pháp lý mới sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển về dài hạn cho nhà đầu tư.

Giữa mong muốn và hành động thực tế vẫn luôn tồn tại những lực cản. Điều gì đang níu chân các chủ cơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt? Đa phần câu trả lời xoay quanh tâm lý e ngại về thuế khóa. Nỗi sợ về chi phí tuân thủ, về gánh nặng duy trì bộ máy sổ sách đã khiến nhiều người chọn cách giậm chân tại chỗ.

Thấu hiểu điểm hạn chế này, khung pháp lý đã liên tục được bổ sung những luồng gió mới. Các cơ quan quản lý đã kiến tạo nên một không gian ưu đãi sâu rộng để các cơ sở kinh doanh tự tin chuyển đổi mô hình.

Miễn thuế TNDN, giảm áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Giai đoạn đầu khi mới chuyển đổi mô hình luôn là khoảng thời gian đầy biến động. Dòng tiền của đơn vị phải phân bổ cho quá nhiều hạng mục thiết yếu như thiết lập bộ máy kế toán chuyên nghiệp, nâng cấp mặt bằng kinh doanh và tái cấu trúc thương hiệu. Để giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn nhạy cảm này, pháp luật đã có một bước tiến mang đậm tinh thần kiến tạo và nuôi dưỡng nguồn thu.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP (bổ sung khoản 15 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP) quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức có tổng doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống.

Căn cứ để xác định điều kiện miễn thuế được quy định rất minh bạch. Tổng doanh thu năm được tính từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ) cộng với doanh thu tài chính và thu nhập khác trên tờ khai quyết toán thuế năm trước liền kề.

Nhằm bảo đảm sự công bằng cho các tân binh trên thị trường, quy định đã có sự hướng dẫn chi tiết. Đối với doanh nghiệp có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12 tháng, tổng doanh thu sẽ được xác định bằng tổng doanh thu thực tế chia cho số tháng hoạt động rồi nhân với 12 tháng. Thời gian hoạt động được tính đủ tháng đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoặc chia, tách trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế.

Cơ chế bảo vệ dòng tiền được thiết lập ngay từ khâu tạm nộp thuế hằng quý. Pháp luật quy định rõ, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng doanh thu trong kỳ không quá 01 tỷ đồng thì doanh nghiệp không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi kết thúc kỳ tính thuế, quy trình sẽ được đánh giá lại dựa trên thực tế. Nếu tổng doanh thu thực tế trong kỳ vượt mức 01 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và không phải tính tiền chậm nộp. Cơ chế này tháo gỡ áp lực thanh khoản rất lớn. Chủ doanh nghiệp không phải loay hoay ứng trước tiền thuế cho Nhà nước. Dòng tiền mặt quý giá được giữ lại nguyên vẹn để xoay vòng vốn.

Để bảo đảm dòng vốn hỗ trợ đi đúng hướng, quy định miễn thuế có giới hạn áp dụng cụ thể. Chính sách này không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Sự bảo vệ quyền lợi người nộp thuế còn thể hiện qua điều khoản chuyển tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2026 mà đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP thì không phải tạm nộp thuế các quý tiếp theo. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ giải quyết bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với số thuế nộp thừa theo quy định.

Giảm thuế, tiếp sức hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Thực tế thị trường cho thấy, rất nhiều hộ kinh doanh khi quyết định chuyển đổi đã sở hữu một nền tảng doanh thu khá lớn. Các cơ sở này có doanh thu dao động ở mức vài tỷ đồng mỗi năm. Nhóm này rõ ràng không thuộc diện được miễn thuế hoàn toàn theo ngưỡng 01 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ vẫn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ đang bước đầu làm quen với mô hình mới và rất cần được tiếp sức. Nhận diện đúng đặc điểm này, một lớp lưới hỗ trợ thứ hai đã được Quốc hội ban hành.

Thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16, Quốc hội đã quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Hầu hết các hộ kinh doanh quy mô lớn khi chuyển thành pháp nhân đều sẽ nằm gọn trong tệp đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chính sách này.

Pháp luật còn mở ra một cơ chế ưu đãi nối tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Nghị quyết 43/2026/QH16 sẽ được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Cách tính toán chồng lớp này giúp đưa nghĩa vụ tài chính cuối cùng xuống mức rất thấp. Doanh nghiệp có được một không gian thênh thang để tích lũy nguồn lực.

Đi kèm với việc trao quyền, pháp luật cũng thiết lập hàng rào răn đe để quản lý. Nhằm bảo vệ sự công bằng, chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp loại trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng. Quy định khắt khe này là cần thiết để ngăn chặn các hành vi chẻ nhỏ pháp nhân lớn. Nhờ đó, ngân sách hỗ trợ sẽ được rót đúng vào khu vực kinh tế quy mô nhỏ thực chất.

Bình đẳng chính sách và bảo đảm hài hòa giữa các mô hình

Một câu hỏi thường trực đối với nhiều chủ cơ sở là việc lựa chọn mô hình nào sẽ có lợi hơn. Nhằm tạo ra một mặt bằng chính sách hài hòa, Nhà nước cũng ban hành các chính sách hỗ trợ tương đương cho những người muốn duy trì mô hình cá nhân kinh doanh.

Nghị quyết 43/2026/QH16 quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Sự song hành của hai chính sách này phản ánh tư duy quản lý rất hiện đại. Người kinh doanh đều sẽ nhận được sự đồng hành từ ngân sách nhà nước dù lựa chọn hoạt động dưới mô hình pháp lý nào, miễn là quy mô nằm trong diện cần trợ lực.

Các gói miễn, giảm thuế suy cho cùng đóng vai trò là chất xúc tác ban đầu. Bản chất sâu xa của việc chuyển đổi mô hình lại nằm ở năng lực hội nhập và khả năng quản trị rủi ro trong dài hạn.

Chủ đầu tư tự trang bị cho mình một lá chắn pháp lý vững chắc khi vận hành dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Chế độ trách nhiệm hữu hạn phân định rạch ròi tài sản cá nhân dùng cho sinh hoạt gia đình và tài sản đưa vào hoạt động công ty. Những biến cố trên thương trường sẽ được giới hạn rủi ro trong phạm vi số vốn đã cam kết góp. Đặc điểm này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Một hệ thống báo cáo tài chính bài bản của doanh nghiệp chính là ngôn ngữ chuẩn mực để giao tiếp với thị trường vốn. Tổ chức có thể đa dạng hóa nguồn lực thông qua việc phát hành cổ phần hoặc tiếp cận các quỹ đầu tư. Trong quá trình đàm phán thương mại, tư cách pháp nhân công ty cũng mang lại một vị thế uy tín, giúp doanh nghiệp tự tin tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế quy mô lớn.

Chuyển đổi mô hình là một quyết định chiến lược, đòi hỏi sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Với bệ đỡ tài chính vững chắc từ các chính sách ưu đãi thuế hiện hành, rào cản về chi phí đã được tháo gỡ, mở ra thời cơ vàng để các cơ sở kinh doanh mạnh dạn khoác lên mình chiếc áo pháp nhân mới trên đường đua kinh tế.

TS. Phan Phương Nam

Đại học Luật TPHCM