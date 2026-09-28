Ưu đãi thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân sách chi 10.000 tỷ đồng/năm

Phát biểu giải trình tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng 28/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được nhiều ý kiến quan tâm về tiêu chí xác định doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo Bộ trưởng, về chính sách hỗ trợ, cơ quan soạn thảo thực hiện trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển cả về quy mô và chất lượng; hài hòa với quy mô ngân sách.

“Chúng tôi xác định thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ trưởng thành. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Đề cập chính sách thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết cơ quan soạn thảo tính toán để hài hòa với các luật thuế và bảo đảm hai nguyên tắc gồm hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế.

Trước ý kiến đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi có thu nhập, Bộ trưởng cho biết hầu hết các nước thực hiện hỗ trợ trong 3 năm đầu khởi nghiệp. Đây là giai đoạn khó khăn nhất khi doanh nghiệp phải bỏ vốn đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu, triển khai và tiếp cận thị trường.

“Với mức hỗ trợ 3 năm đầu và với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay thì hàng năm ngân sách sẽ chi ra khoảng 10.000 tỷ đồng”, ông Ngô Văn Tuấn thông tin.

Bên cạnh ưu đãi về nghĩa vụ thuế, Bộ trưởng cho biết dự án luật cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo đó, phương pháp tính thuế đơn giản nhất được đề xuất áp dụng cho cả thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp là lấy doanh thu nhân với thuế suất. Qua đó giảm thời gian, chi phí tuân thủ, “dễ làm hơn, dễ tính”.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật đưa ra tiêu chí căn cứ vào số liệu năm liền kề, trong đó số lao động bình quân là 300 người; doanh nghiệp có thể đạt một trong hai tiêu chí là nguồn vốn dưới 150 tỷ đồng hoặc doanh số dưới 450 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, các tiêu chí này được xây dựng sau khi rà soát thực tế Việt Nam kể từ khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời. Đồng thời căn cứ tăng trưởng GDP, chỉ số lạm phát và tiêu chuẩn về doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới, đặc biệt là định hướng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

“Với tiêu chí dự kiến này khi áp dụng vào số doanh nghiệp đang kinh doanh ở Việt Nam thì số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98,4% trên tổng số doanh nghiệp, so với mức cũ là 97,4%, đã tăng hơn 1% so với quy định cũ”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, cách quy định này bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Về quy định về hình thức cấp “voucher” cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để thanh toán phần kinh phí hỗ trợ giảm tiền thuê đất bên cạnh hình thức Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư đã được quy định, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là điểm mới.

Dự thảo luật quy định voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời gian và không được chuyển nhượng. “Khi doanh nghiệp đủ điều kiện mang voucher đến thì được giảm chi phí”, Bộ trưởng chia sẻ.