Ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa phải đúng đối tượng, đúng mục đích
Để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển, qua thảo luận tại Tổ 1, các ĐBQH thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, muốn phát triển công nghiệp văn hóa hiệu quả thì các chính sách khuyến khích, ưu đãi phải đúng đối tượng, tránh tạo kẽ hở để trục lợi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/uu-dai-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-phai-dung-doi-tuong-dung-muc-dich-10440455.html