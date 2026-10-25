Ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa phải đúng đối tượng, đúng mục đích

(PLVN) – Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, dịp cuối tuần... Cùng với đó, tổng rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở độ xe trái phép và phương tiện độ chế vi phạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại trên địa bàn.