Ưu đãi lớn cho người dân Lâm Đồng khi trải nghiệm tàu cổ Đà Lạt

Đối tượng áp dụng gồm người dân Lâm Đồng, trong đó có các địa bàn thuộc Đắk Nông và Bình Thuận trước đây. Với chính sách này, giá vé thấp nhất 70.000 đồng/lượt hiện còn khoảng 42.000 đồng/lượt.

Đường sắt áp dụng chính sách giảm 40% giá vé tàu cổ Đà Lạt đối với hành khách là người dân Lâm Đồng (Ảnh minh họa: nguồn CNVTSG).

Khi mua vé trực tiếp tại ga Đà Lạt, hành khách cần xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID thể hiện địa chỉ cư trú tại Lâm Đồng.

Giá vé tàu Đà Lạt - Trại Mát hiện được áp dụng theo từng loại chỗ và mác tàu. Ngoài vé cá nhân, ngành đường sắt cũng cung cấp vé tập thể, vé khứ hồi và dịch vụ thuê toa, đoàn tàu theo nhu cầu.

Tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát dài khoảng 7 km, là phần còn lại của tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm. Hành trình kết nối ga Đà Lạt với Trại Mát, phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan của hành khách.