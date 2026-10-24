Ưu đãi đầu tư đặc biệt phải có tiêu chí cụ thể, đo lường hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu đặt ra với sửa đổi Luật Đầu tư lần này cần quán triệt ba yêu cầu quan trọng: “Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư hợp pháp nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật; tăng tính chủ động trong điều hành nhưng không làm mờ ranh giới thẩm quyền; tăng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có chọn lọc nhưng phải kiểm soát được nguồn lực và đo lường được hiệu quả”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự thảo luật mong muốn nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư. Song Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không nên giao Chính phủ quyền nới lỏng các điều kiện đã được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và điều ước quốc tế. "Việc nới lỏng những điều kiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội phải do Quốc hội quyết định, nhằm bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và sự phù hợp với các cam kết quốc tế".

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt gắn với cam kết và kết quả thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ ngay trong luật các nguyên tắc, tiêu chí cơ bản để xác định dự án được hưởng ưu đãi đặc biệt, nhất là tiêu chí về tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển và đóng góp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; cần hạn chế giao quá nhiều nội dung quyết định cho văn bản dưới luật.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 2.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có cơ chế giám sát, hậu kiểm và thu hồi ưu đãi rõ ràng, gắn với kết quả thực hiện, chứ không chỉ dựa vào cam kết đầu vào. "Luật cần quy định cụ thể các tiêu chí đầu ra, chẳng hạn như tỷ lệ nội địa hóa, việc thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ lõi và những kết quả thực chất khác, để nhà đầu tư biết rõ mức độ ưu đãi tương ứng với những cam kết và kết quả phải đạt được", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập đến các quy định về đơn giản hóa thủ tục đầu tư; tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với nền kinh tế... Đồng thời, việc sửa đổi Luật Đầu tư phải bảo đảm tính đồng bộ với Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, các luật về khoa học, công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.