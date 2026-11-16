UTH được Bộ Xây dựng tặng Bằng khen về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ngày 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) được Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương được vinh danh trong nhóm nhà khoa học tiêu biểu thế giới năm 2026.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như triển lãm, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, tọa đàm, hội nghị chuyên đề và tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của ngành Xây dựng.

Việc được trao Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của UTH trong phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, đổi mới hoạt động đào tạo và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế

Theo tài liệu tổng hợp thành tích năm 2026, UTH đạt một số thứ hạng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng đại học. Cụ thể, trường xếp thứ 5.361 thế giới và thứ 7 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng SCImago Institutions Rankings; riêng tiêu chí nghiên cứu đứng thứ 3.602 thế giới.

Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học UTH ghi dấu ấn với nhiều công trình nghiên cứu và công bố quốc tế.

Trên bảng xếp hạng EduRank 2026, UTH xếp thứ 5.571 thế giới, thứ 25 tại Việt Nam và thứ 8 tại TP.HCM. Theo uniRank 2026, trường đạt vị trí thứ 3.401 thế giới và thứ 15 tại Việt Nam.

Cùng với việc nâng cao năng lực nghiên cứu, UTH chú trọng mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu nhân lực của thị trường.

Nhà trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực như logistics, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo và công nghệ mới. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống giao thông, hạ tầng và đô thị trong giai đoạn tới.

Các nhà khoa học UTH được ghi nhận tại chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026.

Bên cạnh thành tích của tập thể, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học UTH tiếp tục ghi dấu ấn với các công trình nghiên cứu, công bố quốc tế và đóng góp trong phát triển khoa học công nghệ.

Trong nhóm "Tấm gương tiêu biểu của Nhà giáo", trường có ba đại diện được vinh danh gồm GS.TS. Đặng Xuân Kiên, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Nghiên cứu phát triển; PGS.TS. Đinh Gia Huy, Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học.

Các nhà giáo có nhiều đóng góp trong giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và thúc đẩy hợp tác học thuật, ứng dụng công nghệ.

Ở nhóm "Nhà khoa học tiêu biểu", UTH có hai đại diện được vinh danh là PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải và Công nghệ bền vững.

Theo thông tin giới thiệu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương có hơn 100 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Ông liên tiếp 4 năm (2023-2026) nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo công bố của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Nhà xuất bản Elsevier.

Phần thưởng ghi nhận nỗ lực của UTH trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các hướng nghiên cứu của ông tập trung vào động cơ đốt trong, chuyển đổi nhiệt thải, kiểm soát khí thải, trí tuệ nhân tạo và nhiên liệu sạch. Ông cũng chủ biên nhiều giáo trình, sách chuyên khảo trong lĩnh vực giao thông vận tải và cơ khí.

Trong khi đó, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn là một trong những nhà khoa học Việt Nam có nhiều công bố trong lĩnh vực giao thông và năng lượng. Ông nằm trong Top 1% nhà khoa học xuất sắc thế giới theo Clarivate Analytics (Web of Science) và Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Stanford và Elsevier liên tục từ năm 2019 - 2026.

Gắn nghiên cứu với yêu cầu phát triển thực tiễn

Phát biểu thay mặt các nhà khoa học được vinh danh tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng UTH, bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Chính phủ, Bộ Xây dựng đối với đội ngũ trí thức ngành.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương phát biểu tại sự kiện vinh danh các tập thểm, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển Khoa học Công nghệ ngành Xây dựng.

Theo ông, sự vinh danh không chỉ dành cho những cá nhân được biểu dương mà còn là kết quả từ sự đồng hành, hỗ trợ của tập thể, đồng nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong suốt quá trình lao động khoa học.

Đề cập trách nhiệm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh sáu lĩnh vực cần ưu tiên nghiên cứu gồm đường sắt tốc độ cao, vật liệu và công nghệ xây dựng, kinh tế biển và hàng hải, logistics, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh.

"Chúng tôi cam kết gắn nghiên cứu với đào tạo, nhà trường với doanh nghiệp, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo; đồng thời dìu dắt thế hệ nhà khoa học trẻ tiếp nối", PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương chia sẻ.

Sự kiện có các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, tọa đàm và hội nghị chuyên đề.

Những nội dung được nhấn mạnh cũng là các hướng nghiên cứu có khả năng đóng góp trực tiếp cho quá trình phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, logistics và chuyển đổi năng lượng.

Đây đồng thời là những lĩnh vực đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng, năng lực làm chủ công nghệ và khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.

Việc UTH được Bộ Xây dựng trao Bằng khen cùng với sự ghi nhận dành cho các nhà khoa học của trường là dấu mốc trong quá trình phát triển hoạt động khoa học công nghệ.

Qua đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành Xây dựng và giao thông vận tải.