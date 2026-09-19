'Út Lan 2' lấy bối cảnh vùng quê sông nước, đưa yếu tố dân gian Nam Bộ vào phim kinh dị

Ekip bộ phim ra mắt công chúng tại Hà Nội. (Ảnh: Thu Anh)

Là phần tiếp theo của thương hiệu Út Lan, Út Lan 2 tiếp tục đặt câu chuyện trong bối cảnh một vùng quê sông nước, kết hợp yếu tố kinh dị với các chất liệu từ tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian. Phim xoay quanh sự xuất hiện của một con rắn đặc biệt tại ngôi làng ven sông, kéo theo những cái chết bí ẩn và các sự việc từng bị che giấu dần được hé lộ.

Main trailer của phim giới thiệu nhiều hình ảnh kỳ bí, trong đó có rắn hai đầu, những nghi thức gắn với tín ngưỡng dân gian và sự xuất hiện của Hà Bá. Rừng cây, mặt nước, những con thuyền cùng cuộc sống của cư dân vùng sông nước tạo nên không gian biệt lập cho câu chuyện.

Bối cảnh phim là vùng quê sông nước tại U Minh Thượng (An Giang). (Nguồn: NSX)

So với phần trước, Út Lan 2 tiếp tục chú trọng việc xây dựng không khí kinh dị thông qua bối cảnh và hình ảnh. Những yếu tố văn hóa dân gian không chỉ được sử dụng như chất liệu tạo nên câu chuyện mà còn góp phần hình thành thế giới riêng của bộ phim, nơi niềm tin, những điều chưa được lý giải và các bí mật trong quá khứ đan xen.

Thông qua hình thức điện ảnh, các chất liệu dân gian được đưa vào mạch truyện, tạo sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và những hình ảnh gắn với đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, các chi tiết về phong tục, tín ngưỡng trong phim được thể hiện trong bối cảnh hư cấu của tác phẩm.

“Út Lan 2” đặt câu chuyện trong bối cảnh một vùng quê sông nước, kết hợp yếu tố kinh dị với các chất liệu từ tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian. (Nguồn: NSX)

Trước ngày phim khởi chiếu, ekip Út Lan 2 đã giới thiệu MV Bến Âm Dương do ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện. Ca khúc sử dụng hình ảnh từ bộ phim, tập trung vào các nhân vật và không gian sông nước, tạo sự kết nối giữa phần âm nhạc và câu chuyện điện ảnh.

Với giai điệu chậm và màu sắc tối, ca khúc gắn với cảm giác chia lìa cùng những ám ảnh liên quan đến thế giới tâm linh. Hình ảnh con thuyền, vùng nước vắng và các nhân vật được dựng xen kẽ trong MV, góp phần tái hiện không khí đặc trưng của tác phẩm.

Đây là lần thứ hai Bùi Lan Hương tham gia phần âm nhạc của thương hiệu Út Lan. Ở phần phim trước, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Một mình ở đây. Sự trở lại của cô tiếp tục tạo mạch liên kết về âm nhạc giữa hai phần phim.

Sau thành công của phim “Mưa đỏ”, diễn viên Phương Nam tiếp tục thử sức trong vai diễn mới trong “Út Lan 2”. (Ảnh: Thu Anh)

Út Lan 2 do Trần Trọng Dần đạo diễn, Nguyễn Lê Lan Anh sản xuất, với sự tham gia của Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm, Khánh Tiên Leona, Huỳnh Như...

Phim thuộc thể loại kinh dị, có suất chiếu sớm từ 19h ngày 18/9 và trong hai ngày 19-20/9, trước khi khởi chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Phim kinh dị “Út Lan 2” đón nhận sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong ngày ra mắt tại Hà Nội. (Ảnh: Thu Anh)