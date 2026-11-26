Đề xuất chưa có hiệu lực và mức thuế có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Theo Bộ Công Thương, USTR đã công bố kết luận sơ bộ đối với 14 trong số 16 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, thuộc diện điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Cuộc điều tra xem xét tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngoài việc đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, USTR cũng đưa ra danh mục 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số được đề xuất miễn thuế theo Mục 301. Mức thuế bổ sung có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế đang áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

Bộ Công Thương cho biết USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn các bên trước khi quyết định mức thuế, cách áp dụng cùng với các mức thuế hiện hành và danh mục miễn trừ. Phiên điều trần công khai dự kiến bắt đầu ngày 25-1-2027. Theo Bộ Công Thương, quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2-2027 và muộn nhất ngày 11-3-2027.

Mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa đề xuất nếu USTR ghi nhận tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng qua đàm phán song phương. Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ, đồng thời triển khai các biện pháp cải cách nhằm giải quyết những vấn đề phía Mỹ quan tâm.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia phiên điều trần, gửi ý kiến phản biện đối với kết luận sơ bộ và những cáo buộc mà phía Việt Nam cho là chưa chính xác, đồng thời tiếp tục tham vấn với các cơ quan của Mỹ.